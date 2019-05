Cagliari. Rassegna Teatro: a il Ghetto va in scena “I Burattini di Anam e Batisfera”

Lo scopriremo esattamente il giorno dopo il termine delle celebrazioni della festività in suo onore, il 5 Maggio alle ore 18:30 nella sala delle mura de Il Ghetto (in via Santa Croce 18 a Cagliari) con lo spettacolo di burattini “Efisio e la peste” prodotto da Anam e Batisfera Teatro che vedrà in scena, all’interno della baracca dei burattini, l’attore Daniele Pettinau . Lo spettacolo di 50 minuti sarà dedicato ai bambini ma sarà comunque un’esperienza di riscoperta del mito anche per gli adulti.

Per la rassegna Teatro in Castello e Marina vedremo inoltre in scena il 26 Maggio (alle 18.30 e alle 20.30) gli Artisti Fuori Posto al Teatro Sant’Eulalia con lo spettacolo grottesco Tipping point.

Ingresso: INTERO:10 €; RIDOTTO (soci e under 12): 7 €;