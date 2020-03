Cagliari. Presentazione del libro “La sposa di Narciso e le altre”

Il libro si rivolge a tutte le donne di qualsiasi età che desiderano avviare un rapporto di coppia, per fornire loro gli strumenti adatti a riconoscere il Narciso patologico, prima che si sentano talmente invischiate nella relazione da trovare troppo difficile lasciarlo, e alle donne coinvolte in una relazione problematica nella quale l’amore è vivo nonostante tutto, e rende ancora possibile un cambio di rotta, grazie all’impegno di entrambi.

Il messaggio profondo del libro è la convinzione che esiste anche per il Narciso la possibilità di guarire: dalla rabbia, dal risentimento, dal cercare continuamente l’approvazione altrui.

All’incontro saranno presenti l’autrice, la dott.ssa Rita Floris, l’editore Stefano Piroddi e la poetessa e Maestra di Kundalini yoga Angela Mulas. Durante la presentazione verranno letti alcuni brani tratti dal libro grazie alla collaborazione del Gruppo di lettura ‘Leggi… Amo’.

Obiettivi

Promuovere fra i cittadini l’amore per la lettura, l’uso consapevole dei servizi della biblioteca attraverso la promozione della lettura, di momenti di incontro e condivisione. Il messaggio dell’autrice in questo libro è la speranza che la maternità e la paternità siano scelte consapevoli, lontane da qualunque narcisismo.

Destinatari

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti i cittadini.

Quando e dove

7 marzo 2020 ore 17:00. Sala Giovanni Lilliu della Biblioteca Metropolitana Emilio Lussu, Parco di Monte Claro. Ingresso in auto e a piedi da via Romagna (Cittadella della Salute), a piedi da Via Mattei e da Via Cadello 9/b.

Informazioni

Per informazioni contattare la Biblioteca ai numeri 070 409 2901 – 4092912, e-mail: info@bibliotecamonteclaro.it.

Locandina presentazione libro “La sposa di Narciso e le altre” [file .pdf]