Cagliari. Nuovo appuntamento con la rassegna “Racconti e paesaggio”

“Dalle immagini alle parole e ritorno. Viaggio nel paesaggio in Paul Klee e Joan Mirò” è il titolo del laboratorio di immagine e narrazione ad andamento circolare organizzato alla MEM nell’ambito della rassegna “Racconti e paesaggio”, organizzata dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Cagliari e Oristano.

Il nuovo appuntamento, che avrà come i precedenti il filo conduttore del paesaggio come protagonista di opere letterarie e artistiche, è riservato ai ragazzi già iscritti al laboratorio ed è in programma per sabato 30 novembre 2019 alle 16 presso lo Spazio Ragazzi della Mediateca del mediterraneo di via Mameli 164 a Cagliari.

A partire dalle 18,30 ci sarà l’esecuzione musicale “Viaggio nel paesaggio” che, eseguita dagli stessi bambini e ragazzi dai 5 ai 12 anni ai quali il laboratorio è destinato, sarà aperta al pubblico.

La rassegna Racconti e paesaggio è realizzata dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna con il contributo di Regione Sardegna, Fondazione di Sardegna, Comune di Cagliari e Sardegna Film Commission