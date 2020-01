Cagliari. “LeggerMente: seminari e serate di lettura”. Quarto incontro

mercoledì 29 gennaio 2020, ore 17

Quarto appuntamento del ciclo di incontri dedicati al benessere della persona dal punto di vista psicologico, organizzato dal Sistema Bibliotecario di Monte Claro della Città Metropolitana di Cagliari in collaborazione con la Dott.ssa Elisabetta Gasperini – Psicologa Psicoterapeuta.

Gli incontri si tengono presso la Biblioteca delle Scienze Sociali alle pendici del Parco di Monte Claro di fronte agli impianti sportivi, via Cadello, 9 – Cagliari. Gli incontri sono gratuiti e aperti a tutti, per partecipare ai seminari è gradita la prenotazione.

Quando

Mercoledì 29 Gennaio 2020, ore 17 – 18:30

Serata di lettura con l’autrice. “La resilienza”, La Zattera Edizioni di R. P. Giannotte.

A seguire seminario dal titolo “Crescita personale: raggiungere gli obiettivi grazie alle proprie caratteristiche ed al proprio miglioramento”.

Prossimo incontro

Mercoledì 19 Febbraio 2020, ore 17 – 18:30

Seminario con lettura dal titolo “Persone e relazioni attraverso il cibo: storia dell’alimentazione e del nostro rapporto con essa”.

ll seminario sarà accompagnato dalla lettura di brani dal libro “La scuola degli ingredienti segreti” di E. Bauermeister ed. Garzanti.

Per informazioni e prenotazioni contattare la Biblioteca delle Scienze Sociali biblioteca.sociale@cittametropolitanacagliari.it. Telefono: 070 409 2572 070 5284554.

