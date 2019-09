Cagliari: il 17 settembre, appuntamento con il Mobility Innovation Tour

Sono proprio gli argomenti da sempre promossi e discussi nell’ambito del Mobilty Innovation Tour, che trovano nel capoluogo sardo fattive applicazioni: rinnovo della flotta con un’età media dei veicoli tra le più basse in Italia, transizione all’elettrico sia mediante introduzione di nuove linee di autobus elettrici, sia attraverso la valorizzazione e l’ammodernamento –seguendo i moderni paradigmi– della rete filoviaria.

Cagliari è stata la prima città italiana, e una delle prime in Europa, ad adottare filobus full electric con opportunity charging.

Quanto indicato si inserisce in un più completo contesto di smart grid urbana dove oltretutto veicoli, impianti e fonti energetiche, si vanno oramai a fondere in un’unica scelta progettuale, pur con una sempre crescente attenzione all’interoperabilità infrastrutturale.

Il rispetto per l’ambiente si può perseguire anche attraverso l’impiego di combustibili alternativi, dal CNG al LNG.

Se l’elettrico appare, in prospettiva, la soluzione che troverà larga diffusione per il TPL su gomma nelle aree urbane, il mercato dell’autobus sta adeguando la propria offerta, con una nuova gamma di prodotti adatti a soddisfare quei profili di missione non compatibili con l’elettrico puro (come le linee suburbane ed extraurbane) con veicoli ibridi, a gas naturale compresso o liquido e fuel cell.

Anche la componentistica ad alta tecnologia della catena di trazione è uno dei primari argomenti all’attenzione del Mobility Innovation Tour.

Obiettivi di efficienza e qualità nel servizio erogato trovano piena applicazione, rispetto a precise scelte aziendali di dotare i mezzi di tutte le tecnologie necessarie per garantire il necessario comfort di viaggio, fornire ai propri operatori e ai viaggiatori le necessarie informazioni in tempo reale e, per la sicurezza, evoluti impianti di videosorveglianza; questi fattori sono di estremo interesse per le aziende di TPL, sia per incrementare la propria attrattività e produttività che per acquisire punteggio nelle gare di affidamento del servizio stesso.

La data di Cagliari avrà un taglio internazionale, grazie alla presenza della agenzia della mobilità della città di Amsterdam e di UITP, l’Associazione Internazionale del Trasporto Pubblico. Appuntamento a Cagliari il 17 settembre 2019 con il Mobility Innovation Tour.