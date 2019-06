Cagliari. Domenica 16 giugno il seminario “Aiutare in emergenza. Scenari e strumenti di intervento”

Lo psicologo può avere un ruolo “vitale” di aiuto e supporto nelle situazioni di grande difficoltà legate alle emergenze, gravi incidenti, alluvioni, crolli, terremoti, e in generale eventi calamitosi e imprevedibili che coinvolgono e travolgono vite umane: è questo il tema ad “alta sensibilità” al centro del convegno/seminario esperienziale clinico che si terrà a Cagliari, domenica, 16 giugno, a partire dalle ore 9:30, all’Hotel Regina Margherita, dal titolo “Aiutare in emergenza. Scenari e strumenti di intervento”.

L’evento, articolato in più momenti nell’arco dell’intera giornata, è gratuito e aperto a tutti ed è accreditato con 4,5 crediti ECM per psicologi. Organizzato dall’Ordine degli Psicologi della Sardegna, nell’ambito delle Settimane del Benessere Psicologico, in corso di svolgimento in varie parti della Sardegna dal 3 maggio scorso, è realizzato in collaborazione con Croce Rossa Italiana, EMDR Italia, Psicologi per i Popoli e SIPEM.

“Anche in Sardegna ci sono state situazioni drammatiche e calamitose in cui gli psicologi sono intervenuti fin dall’immediato, svolgendo una azione indispensabile di assistenza e aiuto alle persone coinvolte e ai familiari delle persone decedute. Tanti gli esempi, ma basti fare riferimento ai tragici alluvioni del 2008 a Capoterra e del 2013 a Olbia- ha detto Angela Quaquero, presidente dell’Ordine degli Psicologi della Sardegna- in cui sono intervenuti decine di psicologi, sia attraverso le associazioni di volontariato, sia in sinergia con il servizio sanitario.

Una tipologia di intervento necessaria soprattutto nei giorni immediatamente successivi e che poi deve strutturarsi in modi diversi, a seconda della risposta delle persone, dopo trenta giorni circa. Ma, va sottolineato che gli psicologi devono intervenire anche a supporto degli stessi soccorritori, che vengono sottoposti ad una pressione terribile e devono fronteggiare situazioni davvero difficili e drammatiche”.

I lavori saranno aperti da Angela Quaquero e proseguiranno con Antonio Zuliani che affronterà il tema “La gestione del setting negli interventi psicologici in emergenza”. alle 12:: si parlerà di “L’intervento psicologico delle associazioni nell’emergenza”, a cura di Croce Rossa Italiana, EMDR Italia, Psicologi per i popoli, SIPEM

Dalle 14 alle 17 con Domenico Putzolu si discuterà di “La comunicazione delle bad news in psicologia dell’emergenza”.

Locandina Aiutare in emergenza, Cagliari 16 giugno 2019