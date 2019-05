Cagliari. Concerto “A cena con l’artista” in collaborazione con la Regione Autonoma della Sardegna

Sabato 18 maggio a partire dalle ore 22.00 presso lo 040 Zeroquaranta in Via Calamattia, 21 a Cagliari, l’Associazione Culturale Palazzo d’Inverno propone l’evento “A cena con l’artista”, un imperdibile appuntamento con una delle voci più raffinate e versatili nel panorama della musica cubana in Sardegna: Anabelle Rodriguez, in arte “Annabelle”.

Si tratta di un live in cui la compositrice e vocalist, da anni impegnata sul fronte della ricerca delle sonorità più autentiche e comunicative dell’universo latino, offre al pubblico originali interpretazioni sul filo del bolero e del son, lasciando ampio spazio alle sfumature più romantiche e morbide di queste matrici. Un concerto avvincente e coinvolgente, in cui le atmosfere tradizionali si fondono con l’improvvisazione e la rivisitazione, dominate da una voce calda, potente e sorprendentemente duttile. Focus dello spettacolo è l’ibridazione musicale tra tradizione, contemporaneità e folklorico, in un contesto in cui si accorciano le distanze geografiche, umane e comunicative.

Un’ottima occasione quindi, per godere di raffinata musica, ma anche per avvicinarsi ad uno spaccato sonoro prezioso scrigno e custode di una cultura ricca di simbologie, archetipi, ritualità, rimandi storici, religiosi e magici. Un viaggio sulle righe del pentagramma verso l’isola di Cuba, dove la musica non è solo intesa come espressione artistica, ma come compagna fedele di vita, tra passione, voglia di libertà e movimento. Ci sono infatti al mondo pochi altri Paesi dove la musica occupa un posto così importante come a Cuba. Nelle strade, nei ristoranti, nei bar, nelle famiglie, nei negozi, negli uffici, spesso la scansione del tempo è dettata dal ritmo che unisce armoniosamente un tessuto sociale estremamente eterogeneo.

Il live di Annabelle rappresenta quindi un’occasione unica per un’affascinante esplorazione di un’isola dai tratti forti e carichi di energia. Una performance evocativa di stili di vita e lontane realtà, per un’immersione emozionante e coinvolgente nel mondo caraibico, in cui spontaneamente anche il pubblico diventa attore e protagonista. L’evento si inserisce nell’ampio progetto “Sardegna e Cuba si incontrano” che da oltre dieci anni l’Associazione Culturale Palazzo d’Inverno sviluppa in ambito nazionale e internazionale, affiancata e sostenuta da prestigiosi partner privati ed istituzionali, tra cui la Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato Pubblica Istruzione Beni Culturali Informazione Spettacolo e Sport.