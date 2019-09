Cagliari: ad ottobre il Nuovo Corso in aula di Social media marketing organizzato da EcommerceAgency.it

EcommerceAgency.it di Giovanni Pinna organizza il corso per imparare a utilizzare Facebook, Instagram e i principali social network per promuovere la tua attività, comunicare efficacemente, acquisire e fidelizzare nuovi clienti.

QUANDO SI TIENE IL CORSO:

Venerdì 18 e Sabato 19 ottobre 2019, dalle 9.30 alle 18.30.

Lo stesso corso è in programma anche nel nord Sardegna, scopri il Corso di Social media marketing ad Alghero 11-12 ottobre 2019.

Scegliamo di mettere al centro l’apprendimento degli studenti, per questa ragione questa classe sarà a numero chiuso riservata a un massimo di soli 10 partecipanti. Al momento non sono previste altre classi per il 2019.

EcommerceAgency.it: La 1° scuola di digital marketing in Sardegna specializzata in corsi per imprenditori, liberi professionisti, marketing manager, aspiranti imprenditori e social media manager. Abbiamo la nostra sede principale ad Alghero nel nord Sardegna ma siamo operativi anche a Cagliari e in tutta Europa.

CHI È IL DOCENTE DEL CORSO? Questo corso è tenuto da Giovanni Pinna. Social media manager, digital marketing manager e formatore con 12 anni di esperienza nel marketing online.

Laureato in Economia e management all’Università di Sassari ha perfezionato la sua formazione studiando da autodidatta e frequentando corsi privati dai migliori formatori italiani in questo campo.

Unisce la teoria alla pratica, portando casi studio reali, errori frequenti e tecniche sperimentate sul campo ogni giorno come consulente. Ti guiderà verso il potenziamento dei canali social per la tua attività attuale o futura, come già fatto con oltre 1000 studenti che hanno frequentato questo corso fino ad oggi.

DOVE SI TIENE IL CORSO: il corso si terrà nel centro di Cagliari (Italia) presso Hub/Spoke coworking space in Via Roma 235.

Per maggiori informazioni e per iscrizioni al corso:

– puoi accedere alla pagina web https://www.ecommerceagency.it/corsi/corsi-webmarketing-sardegna/corso-social-media-marketing-cagliari/

– oppure contattare l’organizzatore chiamando o scrivendo via Whatsapp/Telegram al numero 3400055565

In alternativa a questa classe a numero chiuso, durante tutto l’anno l’azienda eroga corsi personalizzati di web marketing e social media marketing in azienda presso la sede del cliente, o nelle sedi di riferimento in Sardegna ad Alghero e a Cagliari, oppure a distanza da remoto via Skype. Definendo con flessibilità gli orari delle lezioni e i contenuti del corso.