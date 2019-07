Austu in Alà 2019 – Promozione del territorio con i prodotti tipici

Direttamente dall’esaltante esperienza di Nadale in Carrera, la versione più…”calda” dell’iniziativa: Aùstu in Alà presenta il centro storico del paese montacutese nella sua vetrina estiva. Stessa ospitalità, stessi prodotti genuini, stessa atmosfera…e con la partecipazione straordinaria della Banda della Brigata Sassari e delle maschere Is Mustayonis e S’orku Foresu di Sestu.

Ore 8.30: Inizio escursioni nel complesso nuragico “Sos Nuratolos” con l’archeologa Paola Mancini. Info, costi e prenotazioni cel. 3496339639

Ore 10.00: Apertura stand di prodotti enogastronomici e artigianato.

Durante la giornata ci sarà l’esibizione itinerante del coro polifonico Sant’Austinu, del gruppo folk e del tenore Santu Franziscu di Alà

Alle ore 18.00 è prevista l’esibizione della Banda della Brigata Sassari e a seguire le maschere Is Mustayonis e S’orku Foresu di Sestu.

Alà dei Sardi si trova a poco più di mezz’ora d’auto da Olbia, San Teodoro e la Costa Smeralda.

Il Comune di Alà e la Pro Loco vi aspettano numerosi per trascorrere una giornata all’insegna dei sapori, costumi e tradizioni del nostro territorio.