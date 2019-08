Al nuraghe Santa Barbara presentazione del disco “Conchiattu”

Il tour di presentazione del disco “Conchiattu” prosegue domenica 18 agosto alle ore 18 al Nuraghe Santa Barbara di Villanova Truschedu (OR).

Lo spettacolo del gruppo Ludu (Diego Deidda e Lorenzo Lepori) è ospitato dalla Proloco e dal Comune di Villanova Truschedu.

L’omaggio al poeta oristanese Salvatore Baldino e alla sua opera in lingua sarda “Sa Giorronnada ‘e Conchiattu” rappresenta un’importante occasione per avvicinare i giovani al patrimonio culturale sardo: la lingua, la letteratura e i luoghi delle civiltà che hanno attraversato l’isola.

Il Nuraghe Santa Barbara è in grado di ospitare fino a 70 persone. La torre principale è considerata una delle più ampie tra tutte quelle dei nuraghi ancora integri. È consigliata la prenotazione al numero 349-5322828. Ingresso gratuito.

Il disco “Conchiattu”, in vendita su www.ludu.it, contiene 24 tracce che uniscono musica, narrazione e recitazione. Alla chitarra di Lorenzo Lepori e alla voce di Diego Deidda si aggiungono importanti collaborazioni, in primis Antonello Salis alla fisarmonica, musicista sardo noto nel panorama jazz internazionale. Hanno partecipato alla registrazione del disco anche Sabrina Coda (sax), Giorgia Capovivo (trombone), Alberto Coda (batteria), Massimo Cadeddu (basso), Simone Pistis (scacciapensieri e armonica) e Federico “Ciaccio” Casu (rumori). Le registrazioni, il mixaggio e il mastering del disco sono stati curati da Lorenzo Lepori.



Salvatore Baldino (1889-1964) era originario di Bosa e visse e operò come oculista a Oristano. Amava gli autori della letteratura internazionale e questo è testimoniato dalle traduzioni in logudorese contenute all’interno della sua “Lyrica Sarda Noa”. Disinvolto nell’utilizzo del verso libero – una rarità nella Sardegna degli anni Cinquanta -, le sue liriche molto spesso non rispettavano né schemi né forme metriche tradizionali. Seppure la sua produzione sia stata decisamente limitata, non si può trascurare il fatto che egli fosse un autore sardo con uno sguardo in grado di varcare i confini dell’isola.

“Sa Giorronnada ‘e Conchiattu” (la giornata di Conchiattu) è la storia di un miserrimo compagno di esistenza, abbandonato da Dio nella landa deserta del Sinis. Conchiattu è un uomo dai tratti primitivi la cui storia è narrata liricamente con purezza, ingenuità e freschezza. La lingua sarda, schietta e fluente, permette a Baldino di dare vita a un uomo che sta a metà strada tra il mondo animale e la divinità. L’invenzione di questo personaggio, le sue sembianze e le sue attitudini grottesche, il suo rapporto così ravvicinato con gli esseri più umili del creato e con ciò che vi è di più sacro, rendono quest’opera unica nel suo genere nell’intero panorama letterario sardo.