Aglientu, Rena Majore: oggi 25 luglio tanta musica al “S’Historia”, domani corsa “Memorial Uccio Taras” e musica per tutti

E’ risaputo che il villaggi di Rena Majore, a 10 Km da Santa Teresa Gallura lungo la litoranea per Castelsardo, è immerso nel verde. C’è da tener conto, al riguardo, che la caratteristica particolare del villaggio è rappresentata dal fatto che la maggior parte delle unità immobiliari sono immerse nel verde. Una prerogativa, questa, che altri villaggi e complessi turistici non possono vantare.

Inoltre, non mancano i servizi essenziali: ristorante, pizzeria, 2 bar, gelateria, edicola, tabaccheria, farmacia, due market e un bancomat. C’è tutto, insomma, per chi ama godersi un soggiorno all’insegna della tranquillità e del relax, in cui i nuclei familiari trovano l’ambiente ideale lontano dai soliti frastuoni che nel periodo estivo caratterizzano le località di vacanza.

E’ da tener conto, tra l’altro, che nel villaggio, una volta che i turisti, la sera, rientrano dal mare, dopo cena non hanno il problema di dover combattere la noia. Nel corso delle settimane, infatti, non mancano gli eventi musicali nella Piazza Sirenella, promossi dal “Ristorante-Pizzeria – Bar S’Historia” di Giovanni Taras.

Le iniziative promossse da Giovanni Taras rappresentano ormai il fiore all’occhiello non solo per i suoi locali, ma anche per lo stesso villaggio. Il “ristorante S’Historia” è la “perla” di questo villaggio, grazie alla sue proposte gastronomiche di primissima qualità, sia i primi che i secondi piatti. Carne e pesce abbondano in tutte le qualità. Il servizio è svolto da personale giovane, alla mano, e con un’attenzione verso il cliente davvero sopra le righe.

Per le famiglie, poi, è il classico posto dove rilassarsi: si può scegliere una delle due verande esterne o la sala interna, ampia e luminosa, dotata di aria condizionata. In più, i bambini hanno l’opportunità di divertirsi nella piazza antistante il locale.

Tanto per rimanere in tema di eventi, anche questa sera, giovedì 25 luglio, dalle ore 21:30 è in programma l’esibizione del cantante Josè Sechi con i suoi canti “REGGEATON”!. Lo si può ascoltare stando comodamente seduti nella veranda del “S’Historia Cafè” sorseggiando I cocktail in tutte le sue declinazioni e dove il barman Igino e le sue collaboratrici, lo sanno fare a regola d’arte.

E tanto per restare in tema di spettacolo e divertimento, è da ricordare che 1i 26 luglio, nella pineta di Rena Majore è in programma il “Memorial Uccio Taras”, gara di corsa in pineta, con ritrovo alle ore 17:30 in piazzetta Sirenella. Subito dopo la gara di corsa, tanta musica con Gioseph Timperi