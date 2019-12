Ad Alghero “Il canto della Sibilla”

Arcano e imperscrutabile, il mito della sibilla affonda le proprie origini nel cuore delle grandi civiltà antiche del mar Mediterraneo, prima greca e poi romana. Le sibille, personaggi semi divini capaci di preannunciare il futuro, venivano distinte a seconda dei luoghi in cui risiedevano e dei particolari responsi che proclamavano.

Queste figure suscitavano un’inestinguibile interesse a tal punto che, in pieno Medioevo, in occasione delle celebrazioni notturne della Vigilia di Natale partecipavano alla processione i Profeti di Cristo. La sibilla era chiamata ad annunciare con il canto non tanto la venuta del Salvatore, quanto il suo ritorno nel Giorno del Giudizio. Musiche sublimi che non hano perso il loro fascino arcano e la potente carica evocativa.

Il 24 dicembre di ogni anno, le chiese delle Isole Baleari celebrano la messa di mezzanotte per commemorare la nascita di Cristo, allietata dal Canto della Sibilla. Anche ad Alghero si ripete il rito. In questo canto si esibisce una giovane voce bianca, con indosso una tunica, un mantello di seta ricamata e un berretto mentre in mano stringe una spada grande.

Il Canto è stato dichiarato Bene immateriale d’interesse culturale dal Ministero dell’Industria, del Turismo e del Commercio il 16 gennaio 2004