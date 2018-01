Epifania 2018 a Cagliari: passeggiata tra i colli segreti alla scoperta di cave

Aloe Felice insieme a SottoCagliari, organizzano sabato 6 gennaio per la Befana, una passeggiata tra i colli segreti di San Bartolomeo e Sant’Ignazio, alla scoperta di cave, grotte, forti militari, torri e tunnel sotterranei.



L’escursione, partirà dalla piazza di San Bartolomeo, luogo di afflizione dei reclusi della Cayenna Sarda, ex colonia penale di Cagliari, per incamminarci su un sentiero naturalistico del colle di Santu Bartumeu, per scoprire alla sommità della collina, due grotte artificiali. Si scoprirà in vetta, l’ex caverna comando tattico D.I.C.A.T.

Lungo il cammino, si rievocherà il 75 anniversario, dei bombardamenti anglo americani su Cagliari. L’area dei colli di S.Elia e Calamosca, era la linea avanzata, il fronte a mare, per fermare sul bagnasciuga, gli americani.

Si richiedono scarpe da trekking e pila. Contributo di partecipazione: 5 euro. Raduno: ore 15.30, n piazza San Bartolomeo. Rientro alle ore 18.

Prenotazione obbligatoria al 340.360.23.65.