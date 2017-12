Cuglieri. Prosegue la manifestazione “Sardinia Anima Mundi”

Prosegue a Cuglieri la manifestazione Sardinia Anima Mundi, progetto tra arte e cultura con artisti internazionali. Fin dal mattino e per tutta la giornata è aperto il “percorso del gusto”, 40 punti ristoro distribuiti in tutto il centro storico con cibi e pietanze preparati con prodotti locali. Nel percorso si potrà assistere anche a diversi laboratori gastronomici e artigianali e visitare le mostre dedicate alla maschera del carnevale, all’arte de “sa prendidura”, agli abiti storici.

Per i bambini e le famiglie la giornata odierna prevede un appuntamento con la fiaba e l’animazione alla lettura a cura della coop La Famiglia. (ore 17.00). Per i concerti presso la Chiesa dei Cappuccini, alle ore 17.30 si potrà ascoltare il Cuncordu di Castelsardo, paese che al pari di Cuglieri conserva una delle più conosciute tradizioni della Settimana Santa. Il coro è formato da Pietro Sanna – basso; Giovanni Pinna – contra; Stefano Tugulu – voce; Piergiuseppe Pinna – falsetto; Mariano Sini – falsetto. Alle 19.00 sempre presso la Chiesa dei Cappuccini, si assisterà al concerto del giovane musicista iraniano Kiarash Roozbahani, virtuoso del tar e del setar, due strumenti a corda tradizionali della musica persiana.

Nella giornata conclusiva, sabato 30 dicembre, si ripeteranno le attività programmate per tutte le giornate: la “Via dell’olio”, percorso storico-naturalistico dall’olivastro millenario ai produttori di olio e al museo dedicato a questa attività particolrmente importante a Cuglieri. Proseguiranno le visite guidate presso il Museo Archeologico e le mostre fotografiche ospitate presso l’ex seminario. Il percorso del gusto sarà aperto dalla mattina fino a tarda sera per offrire ai visitatori il meglio della tradizione cuglieritana e le nuove interpretazioni dei piatti tradizionali,sempre con prodotti locali. Alle 19.00 presso il teatro dell’ex seminario si terrà il concerto che conclude la rassegna musicale, con gli artisti iraniani ospiti di questa edizione: Sohel Shayesteh (violino e kamacheh) e Kiarash Roozbahani (tar e setar), il batterista-percussionista Alessandro Cau e il sassofonista Enzo Favata. Insieme daranno vita al progetto “Le Vie della Seta”.

In questo progetto musicale, Enzo Favata si ispira alla mitica via tra Occidente ed Oriente, coinvolgendo un quartetto composto musicisti iraniani e sardi. La scelta degli strumenti e delle sensibilità artistiche introduce ad un mondo sospeso tra arcaico e moderno, dove strumenti millenari dialogano con algoritmi e le melodie persiane si sposano con il jazz contemporaneo e la musica elettronica. Gli strumenti ad arco di Soheil Shayesteh, filtrati dal computer, raccontano di paesaggi aridi e costellazioni di sabbia; Alessandro Cau, modernissimo batterista e percussionista, sostiene un tempo ipnotico denso di linguaggi stratificati; Kiarash Roozbahani alterna i suoi Tar tra melodie degne delle Mille e una Notte e le ritmiche travolgenti del Tar basso; Enzo Favata guida, con i mille colori degli strumenti a fiato e dei pedali elettronici, questo viaggio attraverso il mito dell’antica via del sapere.