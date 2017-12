Cuglieri. Al via il Festival di cultura, arte, cibo e musica

TUTTI I GIORNI Dalle ore 10.00 per tutta la giornata “Percorso dei sapori” ed esposizioni nel centro storico. Mostre fotografiche presso Ex Seminario: Teheran New Era, fotografie di Ali Nadermohamadi 1927-2017 Storia del Seminario Regionale (FotoClub Montiferru) Le borgate marine di Cuglieri (ATC S’Archittu) Visite guidate : “La via dell’olio”, partenze dalle 10.00 alle 13.00 presso InfoPoint / ex Seminario. Museo Archeologico (ex Convento dei Cappuccini) visita guidata a cura dell’associazione “Marafé” Mostre Sos Cotzulados maschera del Carnevale Sa Prendidura e Abiti storici – Associazione Ampsicora