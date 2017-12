Coop richiama dagli scaffali alcuni lotti di latte Granarolo senza lattosio Accadì per presenza di grumi. Nessun rischio per la salute dei consumatori. Dopo la segnalazione dello Sportello dei diritti anche le grandi catene dei supermercati richiamano alcuni prodotti Granarolo.

L’annuncio rivolto ai consumatori è stato diramato dalla catena della grande distribuzione Coop e riguarda alcuni lotti di latte Accadì, che hanno evidenziato presenza di grumi e di instabilità al riscaldamento/bollitura del latte. Per questa ragione, in via precauzionale, la COOP, dopo la segnalazione fatta il 22 dicembre dallo “Sportello dei Diritti”, ne ha disposto il ritiro da tutti i supermercati. Nello specifico si tratta dei lotti del:

Latte microfiltrato P.S. alta digeribilità Bene Sì Coop 1 litro SCADENZA dal 31/12/2017 al 5/01/2018;

Latte Accadì 1% di grassi a lunga conservazione senza lattosio (<0,01%) con vitamine A e D3

SCADENZA 23/03/2018 – 22/03/2018;

Latte Accadì 1% di grassi UHT a lunga conservazione senza lattosio (<0,01%) con vitamine A e D3

SCADENZA 15/03/2018 – 16/03/2018 – 17/03/2018 – 19/03/2018 – 20/03/2018 – 21/03/2018 – 22/03/2018;

Latte Accadì scremato UHT a lunga conservazione senza lattosio (<0,01%) con vitamine A e D3

SCADENZA 16/03/2018 – 17/03/2018 – 22/03/2018 – 23/03/2018 – 24/03/2018;

Latte Accadì parzialmente scremato UHT a lunga conservazione senza lattosio (<0,01%)

SCADENZA 19/03/2018 – 20/03/2018 – 21/03/2018;

Latte Accadì scremato UHT a lunga conservazione senza lattosio (<0,01%) con vitamine A e D3

SCADENZA 21/03/2018 – 22/03/2018.

La difettosità, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, non comporta problemi di sicurezza del prodotto e di salute dei consumatori. COOP precauzionalmente ha gia’ ritirato il prodotto dalla vendita. Si invitano i consumatori che avessero acquistato il prodotto a non utilizzare il prodotto e restituirlo al punto vendita per il rimborso. Per informazioni si prega di contattare il numero verde 800-805580. L’avviso di richiamo dei prodotti e dei lotti è stato pubblicato sul sito dell’azienda.