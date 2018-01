Coldiretti. In corso la raccolta dei campioni per il concorso Ozzu Sardu

Per partecipare al concorso Ozzu Sardu 2018 bisogna consegnare, entro e non oltre venerdì 26 gennaio, tre contenitori non contaminati di olio da 500 cc in forma anonima presso la sede della Coldiretti Nord Sardegna o la sede Appos dislocate entrambe in via Budapest 10/A a Sassari e compilare la scheda di adesione.