Ciampino. 1° Congresso Nazionale dei Movimenti Rivoluzionari

Si terrà il 20 e 21 Gennaio 2018 a Ciampino, il primo congresso Nazionale dei Movimenti Rivoluzionari per gruppi, Movimenti, Associazioni, neo Partiti, Leoni da Tastiera e Capi Popolo.

Per un vero Cambiamento nell’immediato, serve Unione e non lotte isolate di settore, Tutti i settori, devono Unirsi in una Grande Federazione ma anche Gruppi, Movimenti, Associazioni e neo Partiti, per cacciarli via, per un Governo dal Popolo. Partecipiamo al 1° Congresso Nazionale dei Movimenti, sarà il nostro punto di partenza. Primo Congresso Nazionale di Movimenti, Gruppi, Associazioni e Neo Partiti che vogliono scardinare l’attuale sistema Paese unificandosi in una ” Rivoluzionaria Federazione Nazionale di Liberazione” con l’obbiettivo di riscattare l’Identità e la Sovranità del Popolo Italiano. La proposta di aggregazione nasce a seguito di diverse riunioni nazionali.

Se ami il tuo Paese e sei veramente interessato al Cambiamento Rivoluzionario partecipa al Convegno il 20 e il 21 Gennaio 2018 che si terrà a Ciampino, all’Hotel Pala Cavicchi, in Via di Ciampino 70. In quella sede si svilupperanno Idee, Progetti, Strategie per un programma comune che dia una svolta decisiva e segni una nuova pagina nella storia dell’Italia. Ognuno è libero di organizzarsi come meglio crede e se si vogliono prenotare le camere all’Hotel Pala Cavicchi, si prega di chiamare lo 06/7934210 indicando come riferimento il dr. Agostino Sanna ( Cell. 329/5777377).

Per far parte del Gruppo Promotore, si prega d’ inviare conferma,

via e mail a : [email protected], indicando, nome/cognome, città, età e un recapito telefonico. Si invita a costituire delegazioni composte possibilmente da almeno 3 persone.

In seguito verrà indicato un n. di Iban per versare singolarmente € 10,00 per le spese della Location.

Vitto e Alloggio sono stati convenzionati in

Pasti completi € 16,00

Camera :

singola € 55,00

Doppia € 95,00

Tripla €100,00

Quadrupla . € 110,00

PROGRAMMA

Sabato 20 gennaio 2018, ore 10,00 apertura Convengo;

ore 13,00, pausa pranzo;

ripresa lavori dalle ore 15,00 alle ore 19,00;

Domenica 21, ore 9 inizio lavori;

ore 13,00 pausa pranzo;

prosieguo lavori dalle ore 15,00 alle ore 18,00.