Capodanno Sardegna 2017: concerti, spettacoli e turismo

Manca poco ormai a Capodanno. E come ogni anno in Sardegna non mancherà l’intrattenimento per tutte l’età e tasche. Per chi non opterà per il classico cenone a casa, potrà salutare l’arrivo del nuovo anno con i tanti concerti messi in programma dai più grandi centri dell’isola, all’insegna dei grandi nomi della musica.

Cagliari saluterà il 2018 con il suo classico capodanno diffuso. In Piazza Yenne a partire dalle 21.30 si potrà assistere allo spettacolo di DJ Pille, frontmen dei TAQB, che precederà il concerto di Malika Ayane.

Mentre in Piazza Savoia sarò protagonista lo swing. Intrattenimento anche al Bastione Santa Croce e all’EX Vetreria Pirri con Zamu e il suo nuovo spettacolo di Magia “a qualcuno piace magico”. Per la fiera di Cagliari si potrà acquistare il biglietto per il CityFest, 10 ore no stop di musica per passare l’ultimo dell’anno insieme a Coez, Diablo e altri artisti TBA.

Non sarà da meno Olbia con il concerto di J-Ax che si esibirà dopo la mezzanotte nel palco allestito al Molo Brin. A scaldare il pubblico ci penserà lo spettacolo mitologico “Zoè-Lorigine della vita”, un sofisticato teatro di strada tra trampoli, fuoco e luci.

Punta sul Rock and Roll invece, Sassari, insieme a Piero Pelù. A partire dalle 22.30 si esibirà di Dj Davide Merlini e la sua musica, a seguir il gruppo sardo Mariomarì, nato nel 2005 per omaggiare grandi autori come Jannacci, e poi sarà tempo di salire sul palco per il fondatore dei Litfiba accompagnato dai Bandidos.

Nonostante l’annuncio del loro scioglimento e la loro successiva partecipazione a Sanremo, Elio e le Storie Tese daranno spettacolo a Castelsardo dopo i tradizionali fuochi d’artificio dalle Terrazze del Castello di Doria.

Oltre i vari concerti sparsi da nord a sud, la Sardegna offre tanti pacchetti viaggio per i turisti che sempre di più scelgono la regione per trascorrere le festività. Tra le offerte last minute di hotel, agriturismi e terme le occasioni sono davvero imperdibili. Con tanto divertimento anche per i più, grazie alle numerose compagnia di animazione.

Un occhio di riguardo alla sicurezza. Le amministrazioni di Sassari, Olbia, Alghero, Assemini, Quartu S. Elena ed altri comuni, hanno imposto il divieto di uso dei petardi o giochi pirotecnici, in aree pubbliche e private. Mentre il sindaco di Cagliari, Massimo Zedda, ha ricordato che i “botti” sono vietati per legge, rinnovando l’invito al rispetto delle norme.

Federica M. Lai