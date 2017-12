Cagliari. Pranzo di Capodanno nella mensa delle Ferrovie dello Stato

Anche quest’anno si svolgerà il pranzo di Capodanno per le persone in difficoltà, organizzato dalla Caritas diocesana e dall’Associazione Nazionale Dopolavoro Ferroviario.

Anche quest’anno, per la quattordicesima volta, l’Associazione Nazionale Dopolavoro Ferroviario di Cagliari e la Caritas diocesana organizzano il pranzo di Capodanno per le persone in difficoltà nella mensa del personale delle Ferrovie.

L’iniziativa è resa possibile grazie alla generosità dei ferrovieri, della Polizia Ferroviaria, dei dipendenti del Monte Paschi di Siena, dei numerosi soci del dopolavoro ferroviario, e inoltre della Gemeas e del caseificio Podda.

Un particolare ringraziamento va ai volontari che ogni anno si prodigano per offrire un aiuto alle persone in difficoltà nel viaggio della vita.