Cagliari. La via della felicità: per un Natale all’insegna del rispetto di sé

La via della felicità: il libro di L.Ron Hubbard sarà distribuito gratuitamente da dei volontari nel quartiere di Is Mirrionis per trasmettere il messaggio di un Natale all’insegna del rispetto di sé.

Armati di alcune centinaia di libri dal titolo “La Via della Felicità” di L. Ron Hubbard, un gruppo di volontari gireranno per il quartiere di Is Mirrionis dando gli auguri di Natale con la speranza che possa nascere nuova vita anche in un quartiere come questo, al centro delle cronache più per il degrado che pochi balordi creano, che per l’onore delle tante famiglie che vivono al suo interno con onestà.

Questo sabato, alle soglie del Natale, durante la serata, le copie di questo libro verranno regalate in quanto il suo contenuto è un’incitazione all’onore e il rispetto di sé, elementi essenziali per tenere la testa alta e fronteggiare le situazioni che si presentano ogni giorno, consapevoli di poter sempre dar vita a un nuovo inizio.