Cagliari. Continua la prima edizione de “La città che viaggia”

Domani dalle 9 alle 20 a Cagliari prosegue “La città che viaggia”. Tra l’Exma e i Campi dell’Ossigeno incontri culinari, caffè linguistici, musica, danza e un’insolita partita di calcio per promuovere l’integrazione tra culture diverse.

Dalla preparazione e degustazione dei piatti tipici di diversi paesi al caffè interculturale, dove si imparano le lingue con il cellulare. Sino a un’insolita partita di calcio, giocata da giovani di diverso genere e di diversa provenienza. E’ un programma fittissimo quello di domani (venerdì 29 dicembre) per “La città che viaggia”, il festival della creatività giovanile organizzato a Cagliari da Carovana SMI. L’appuntamento prende il via ancora una volta all’Exma, ormai base operativa del festival, dove dalle 9 alle 20 c’è “Sapori e Incontri. Cucinare insieme fa bene”, una installazione di cibi di varie culture, laboratorio di cucina e cena. Sarà possibile conoscere i piatti tipici delle altre parti del mondo ma anche partecipare ai laboratori che permetteranno di imparare a cucinarli.

La giornata è anche l’occasione (prenotazioni per sms o whatsapp al 339 3537727) per partecipare al “Caffè interlinguistico”, scambi di parole in lingue diverse, dove i partecipanti riceveranno una bevanda gratuita e la possibilità di conoscere “Ear2memory”, un metodo per imparare le lingue con il cellulare a cura di Bernd Kamps. Dalle 11 alle 13 nei Campi dell’Ossigeno (in viale Cimitero, 29) si disputerà invece “Calcio senza confini”, un’insolita partita di calcio con tanto di accompagnamento musicale, in cui le squadre sono miste per genere, provenienza ed età.

Nel pomeriggio, dalle 16 alle 18 l’Exma ospiterà “InterNation Disco”, danze e musica partecipate, di diverse culture, guidate da Giuditta Zanda, Eleonora Tiddia, appassionati di ballo sardo, Mamadì Sidibe, Fatima Dakik, Romeo Francois Mbogol, Moustapha Diallo, Amal Targhi, Sophy Benar, Sambiry Fofana, Ebrima Colley, Bakary Manneh, Omar Badelh, Momar Gaye, E.A. Perra / Crane MP, Mohamed Bashiru.

“La città che viaggia. Prima edizione della Festa delle creatività giovanili”, è un progetto biennale che rientra nel programma “Approdi e Mare di Danza 2017”. E’ sostenuto dal Comune di Cagliari, ed è modulo dell’omonimo progetto biennale, 2017- 2018, a favore di “Itinerari verso cittadinanze multiculturali”, approvato dall’Assessorato regionale del Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.

Informazioni: tel. 0039.3393537727, mail [email protected], https://www.facebook.com/search/top/?q=lacittacheviaggiafestival