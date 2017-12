Budoni. I Carabinieri arrestano un uomo e trovano 2,5kg di marijuana in cantina

I Carabinieri arrestano una persona a Budoni in esecuzione di ordine di custodia cautelare in carcere e trovano 2,5 kg di marijuana nascosti in uno scantinato.La mattina del 24 dicembre 2017, militari della Compagnia Carabinieri di Bitti, unitamente a personale della Compagnia Carabinieri di Siniscola, Reparto Operativo del Comando Provinciale Carabinieri di Nuoro e squadrone Eliportato “Cacciatori di Sardegna” hanno arrestato L.G., orunese residente a Budoni in esecuzione di ordine di custodia cautelare.

L’uomo, nei giorni precedenti aveva minacciato pubblicamente una donna nel centro abitato di Orune puntandole una pistola. Dalle complesse indagini svolte, i militari sono riusciti a risalire al responsabile del grave gesto ottenendone la misura cautelare.

Durante la perquisizione a casa dell’uomo, i Carabinieri hanno, inoltre rinvenuto 2,5 kg di marijuana ed un bilancino di precisione nascosti all’interno di uno scantinato.

L’uomo è stato quindi associato al carcere di Badu e Carros di Nuoro in attesa della convalida da parte del G.I.P.

Bitti , 28 DICEMBRE 2017