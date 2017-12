Bonorva. Consegnati gli attestati agli studenti più meritevoli nella preparazione della lingua francese

Undici gli allievi ai quali è stato consegnato l’Attestato con la votazione in centesimi, arrivato proprio dalla Francia.

Il preside professor Mariano Muggianu, nei giorni scorsi ha riunito, presso la scuola media “Paolo Mossa” di Bonorva, per la consegna dei relativi attestati, gli alunni prescelti per frequentare il Corso Delf –Corso accelerato di Francese –riservato a studenti meritevoli nella preparazione della lingua francese.

Il professor Muggianu ha parlato del bellissimo progetto, portato avanti dalla Professoressa Uleri e ha definito il progetto, come un’esperienza positiva da ripetersi, non solo per quanto concerne la lingua francese ma anche per quella inglese.

Ha proseguito affermando che è rimasto molto contento di quest’esperienza, in quanto anche gli altri docenti, hanno collaborato per la buona realizzazione del progetto. Ha sottolineato che l’Istituto comprensivo di Pozzomaggiore e Bonorva, nell’anno scolastico 2016/2017, ha portato avanti un progetto per conseguire la certificazione Delf della lingua francese per ben 44 studenti della scuola secondaria di primo grado.

Il progetto è stato organizzato con la collaborazione delle insegnanti della disciplina e aveva come referente e tutor, la professoressa Uleri. I risultati sono stati ottimi, così come la soddisfazione di studenti , docenti e genitori.

La Professoressa Uleri, tra l’altro, è intervenuta con un discorso tutto in francese, come d’altronde ha sempre fatto alle sue lezioni. Molto contenta, ha fatto i complimenti ai ragazzi che hanno dimostrato grande impegno, in quanto queste lezioni si sono tenute per diversi mesi, presso la scuola di Pozzomaggiore e i genitori, da Bonorva, a turno, dovevano portarli e riportarli.

Corso riservato agli alunni delle terze medie di Bonorva e Pozzomaggiore.

Mi auguro, ha puntualizzato la professoressa Uleri, che continuerete a completare questo cammino che avete percorso con sacrificio. Quest’anno avete l’esame della terza media e, quindi, questo risultato contribuirà a far innalzare il voto finale di ognuno, ma non solo. Infatti, questa certificazione, qualora dovreste scegliere la lingua francese, vi darà dei crediti e nella facoltà di Lettere , per esempio,verrà valutata per intero, dando trenta come votazione. Valevole a tutti gli effetti come un esame quando conseguirete l’A2.

Dopo i due discorsi, la Professoressa Uleri, ha chiamato i ragazzi per la consegna degli attestati nelle persone di: Edoardo Arcai, Giovanni Idili, Klevis Durra, Roberto Mario Lampis, Sharon Mariani, Chiara Marrosu, Sara Muroni, Mario Piu, Francesca Immacolata Sanna, Maria Rosaria Sanna e Laura Sias.

Agli undici studenti, infine, è stato consegnato l’Attestato con la votazione in centesimi, arrivato proprio dalla Francia.Gli esami finali, prima scritti e a seguire orali, si sono svolti presso il Liceo Azuni di Sassari.