Bergamo – Lopez: “Una partita vinta da squadra”

BERGAMO – Una vittoria da squadra vera. A Bergamo il tecnico Diego Lopez ritrova il suo Cagliari, che pareva smarrito – quasi disorientato – nel cappaò interno contro la Fiorentina. “E’ stata tutta un’altra storia – conferma il trainer nella pancia dell’Atleti Azzurri d’Italia – I ragazzi hanno davvero dato una giusta lettura alla partita. Non era facile al termine di una settimana complicata”. Il match contro l’Atalanta come una reazione immediata alla sconfitta contro i viola: “Per questo – spiega Lopez – il successo di oggi vale doppio. Abbiamo affrontato i nerazzurri dopo due partite perse, ma in modo diametralmente opposto. Con la Roma una grande prestazione, con la Fiorentina un blackout”. Nessuna sbavatura contro gli orobici: “E’ un segnale importante – aggiunge il tecnico rossoblù – che ci dà nuovi stimoli. Con la prestazione è arrivata anche la vittoria”. E i tre punti riaggiustano una classifica diventata improvvisamente pericolosa: “Abbiamo scacciato le paure – dice Lopez – Nel primo tempo ho visto davvero una squadra con l’atteggiamento giusto. Avremmo potuto segnare il terzo gol. Nella ripresa abbiamo sofferto, ma contenuto i padroni di casa”. Eppure gli imprevisti non sono mancati: “Barella ha dovuto rinunciare durante la rifinitura. Cragno ha avuto una ricaduta, poi l’assenza di Joao Pedro. Contrattempi che avrebbero potuto avere dei riflessi negativi, ma abbiamo avuto delle risposte importanti da chi è sceso in campo”. C’è poco da festeggiare, perché sabato alla Sardegna Arena arriva la Juventus di Massimiliano Allegri. Il Cagliari però è ripartito: “Affronteremo i bianconeri con la consapevolezza – conclude Lopez – che ce la possiamo giocare. Dipende tutto da noi”.

Luciano Pirroni