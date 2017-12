Bergamo – Brindisi di Capodanno per il Cagliari. Impresa con l’Atalanta

BERGAMO – Una vittoria con il botto, a pochi giorni dal Capodanno, che consente al Cagliari di brindare nella vigilia di San Silvestro e dare una spallata importante alla classifica, staccando le dirette concorrenti alla salvezza. Un successo con l’Atalanta – nella trasferta di Bergamo – nel segno di Pavoletti e dell’ex Padoin, con Gomez che accorcia solo alla fine (per l’1- 2 conclusivo), che per gli isolani mancava da ormai oltre un quarto di secolo (dal 1991 con la punizione vincente di Herrera). Allo Stadio Atleti Azzurri D’Italia i sardi devono rinunciare a Joao Pedro, squalificato per quattro turni dal giudice sportivo, a agli infortunati dell’ultimora Cragno e Barella. Lopez cuce addosso ai rossoblù il tradizionale 3 – 5 – 2 con Rafael in porta, Romagna, Andreolli e Ceppitelli a comporre il trio difensivo, Cigarini, Miangue, Ionita, Faragò e Padoin a presidiare la mediana, davanti Farias e Pavoletti. Tra gli orobici occhi puntati su Ilicic, Petagna e Gomez. Gli isolani tentano subito di imporre il loro gioco e dettano i ritmi della gara. Un Cagliari cinico e compatto, persino spregiudicato a tratti. E al 6’ ecco il vantaggio, con il corner che produce la zuccata di Pavoletti per il timbro sardo. Pochi minuti dopo i padroni di casa potrebbero pareggiare, ma Rafael blocca il colpo di testa di Ilicic. Al 16’ Gomez sguscia via sulla linea di fondo, la conclusione termina a lato. Al 24’ il raddoppio del Cagliari su un’azione da manuale: da Faragò a Farias che serve per l’ex juventino, con il sinistro che non lascia scampo a Gollini. Al 27’ Gomez tenta il tiro a girare, ma il tiro si spegne alto. Sul finire del tempo la controffensiva di Farias viene frenata all’ultimo da Gollini. Nella ripresa i rossoblù devono cedere il pallino del gioco alla Dea e, inevitabilmente, retrocedono il campo d’azione. Dopo due giri di lancette Toloi gioca una sponda per Mancini, il siluro del terzino colpisce la traversa. Al 7’ Cornelius – entrato al posto di Petagna – spedisce alto di testa. Con il passare dei minuti gli assalti dell’Atalanta si fanno più pericolosi e gli isolani si affidano alle ripartenze. Proprio su un contropiede, al 21’, viene annullata la rete del tris a Pavoletti per fuorigioco. Al 24’ Gomez potrebbe accorciare, ma il miracolo di Rafael evita il peggio. Al 36’ sinistro di Ilicic, respinge l’estremo rossoblù e Cristante si divora il gol. Il fortino sardo resiste sino ai minuti di recupero, con Gomez che al 48’ approfitta di un assist al bacio di Toloi per freddare Rafael. Non c’è però tempo per la remuntada e il Cagliari può festeggiare il Capodanno con più serenità.

Luciano Pirroni

ATALANTA (3 – 4 – 1 – 2): Gollini, Toloi, Mancini (19’s. t. Cristante), Masiello, De Roon, Freuler, Hateboer, Spinazzola, Ilicic (40’ s. t. Orsolini), Petagna (1’ s. t. Cornelius), Gomez. All. Gasperini

CAGLIARI (3 – 5 – 2): Rafael, Romagna, Andreolli (8’ s. t. Pisacane), Ceppitelli, Cigarini, Miangue, Ionita, Faragò, Padoin, Farias (40’ s. t. Deiola), Pavoletti (29’ s. t. Sau). All. Lopez

ARBITRO: Pasqua di Tivoli

RETI: 6’ p. t. Pavoletti, 24’ Padoin. Nella ripresa al 48’ Gomez