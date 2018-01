Assemini. Concerto di Natale “Su Pitzinneddu” il 5 gennaio

Questo venerdì 5 Gennaio 2018 alle ore 20:00, presso la Chiesa di San Pietro di Assemini, si terrà il Concerto di Natale “Su Pitzinneddu” degli Actores Alidos, con la partecipazione di Valeria Pilia, Elisa Marongiu, Orlando Mascia, Esmeralda Tola e Paride Pusceddu dei New Karalis.

“Su Pitzinneddu” progetto musicale degli Teatro Actores Alidos, è un concerto polifonico dedicato al “Bambin Gesù”, che prevede un repertorio di canti liturgici e di canti natalizi di estrazione popolare tratti dalla tradizione sia sarda che italiana.

I canti saranno eseguiti, in parte, a cappella da due delle Donne Sarde di Actores Alidos, Valeria Pilia e Elisa Marongiu, accompagnate dagli strumenti tradizionali suonati dal polistrumentista Orlando Mascia (launeddas, benas, sulittu, organetto) e, in parte, dai musicisti Esmeralda Tola (fisarmonica) e Paride Pusceddu (chitarra, flauto, voce) dei New Karalis.

“Voci e musiche”, spiega Gianfranco Angei, regista e fondatore della compagnia Teatro Actores Alidos, “conducono lo spettatore in un viaggio fra le antiche sonorità e le atmosfere dell’affascinante mondo legato alla tradizione popolare del Natale. I cittadini di Assemini potranno godere di un evento legato alla tradizione del Natale e al suo significato più profondo, ma anche di grande valore artistico grazie alla professionalità degli artisti che si esibiranno sul palco”.

Da più di vent’anni il Teatro Actores Alidos, parallelamente all’attività di sperimentazione teatrale, conduce una ricerca a carattere antropologico che l’ha portato ad approfondire, per motivi drammaturgici, gli studi sulle sonorità dell’Isola e, in particolare, sui canti femminili. Da questa ricerca sono nati i concerti “Canti delle donne Sarde” (2001), “Laras de coraddu” (2009) e “Galanias” (2015) vincitori d’importanti Premi, ospitati in prestigiosi Festival internazionali di ben venti nazioni, tv e radio in Italia e all’estero.