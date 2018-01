Arzachena. “NcS”, Balena spiaggiata a Sorso: la burocrazia brutta malattia

Questa volta la burocrazia da una mano alle casse del comune perché spendere tutti quei soldi sarebbe stata una follia.

Non credamo che sia l’unico esemplare di mammifero morto nelle nostre acque e se la tanta paura è la carica batterica, forse sarebbe meglio isolare l’area e far sì che la natura faccia il suo corso, il processo di decomposizione ordinaria.

Alla fine siamo tutti cenere. Per assurdo la facoltà di veterinaria di Sassari esclusa totalmente dalla questione, come può essere che un comune importante, decida di fare delle spese scellerate con tanta semplicità, dove le famiglie oggigiorno non riescono a mettere assieme il pranzo con la cena, perché non hanno pensato di investire questi soldi per creare piccoli posti di lavoro, anche temporanei, per un decoro alla città?

Dare una boccata di ossigeno a quei padri che oggi sono senza un futuro certo e, tra l’altro, hanno perso anche la dignità, oltre alla speranza. la Lega

Noi Con Salvini Nord Sardegna, guarda avanti oltre l’orizzonte è mira lo sguardo dove esistono i veri problemi, quelli di tutti i giorni, noi come Lega- Salvini premier- siamo totalmente contrari a spese scellerate e senza alcun senso pratico, alla fine la natura ha vinto ancora una volta sull’uomo…

Noi con Salvini Nord Sardegna Arzachena