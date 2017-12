Allerta cosmetici: rinvenuto Rapex, conservante neurotossico

Allerta Rapex: conservante neurotossico in cosmetico, causa eczema e reazioni pericolose. Trovata sostanza chimica metilisotiazolinone contenuta nella crema per le mani marca “Envie”.

Alcuni cosmetici contengono due molecole che dovrebbero essere scartate da qualsiasi prodotto non risciacquabile, secondo le recenti direttive europee. Uno tra i cosmetici più amati dalle donne ha dunque tra i suoi componenti un vero e proprio veleno. Si tratta dell’allergizzante Methylisothiazolinone (MIT) e del parente Metilcloroisotiazolinone (MCI), trovati nella crema per le mani “ENVIE”. E a richiamare l’attenzione sul pericolo è l’allerta per contaminazione di “rischio serio” che è stata lanciata ieri, 22 dicembre dal Rapex, un sistema comunitario di allerta rapido per i prodotti pericolosi della Commissione Europea, con tanto di pubblicazione di una black list di cosmetici contaminati, su segnalazione del Ministero della Salute dell’Estonia.

Il RAPEX sul suo sito al numero dell’avviso A12/1852/17, ha pertanto segnalato il ritiro della “Crema per le mani dermoprotettiva” della “ENVIE” confezionata in tubo bianco da 100 ml e precisamente l’articolo numero di lotto / codice a barre: 8032618832089; 8 10 12, prodotto in Italia. Secondo l’elenco degli ingredienti, il prodotto contiene metilisotiazolinone (MI) e metilcloroisotiazolinone (MCI). Il contatto cutaneo con prodotti che contengono MCI e MI possono provocare la dermatite da contatto allergica a persone sensibilizzate. Le autorità sanitarie europee hanno così allertato gli altri paesi e il consiglio è di non utilizzare questi prodotti cosmetici per rischio di reazioni allergiche. Il cosmetico è stato ritirato dalle vendite a scopo preventivo, poichè non è conforme al regolamento per i prodotti cosmetici.

La American Contact Dermatitis Society, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, ha lanciato l’allerta sul METHYLISOTHIAZOLINONE ( in breve : MI) Contact Allergen of the Year per il 2013. In una ricerca pubblicata recentemente su Contact Dermatology una clinica di New York denunciava che hanno visto salire il numero di sensitizzazioni da MI dal 1.94% del 2009 al 6.02% nel 2012. Ma quello che ha reso clamoroso l’allarme per questo ingrediente cosmetico è stato un servizio della BBC dove si segnalavano 150 casi di risposte allergiche , più o meno gravi, ad un prodotto della Johnson & Johnson che lo contiene: la lozione solare 1 DAY LONG a marchio PIZ BUIN. Lo scandalo ha obbligato la J&J a comunicare che dall’estate 2014 questo prodotto è stato commercializzato con formula modificata: senza METHYLISOTHIAZOLINONE all’interno.

Al solito di queste cose da noi proprio non si parla o si parla con negligente ritardo. Oggi il methyisothiazolinone ( in breve MI ) è presente in migliaia di diversi prodotti cosmetici. Visto che varie ricerche oltre ad indicare l’MI come un potente allergene a contatto lo segnalano come potenziale neurotossina, come è possibile che un ingrediente così problematico abbia avuto una così ampia diffusione ed utilizzo nonostante le severe e rigorose norme europee sulla sicurezza ?