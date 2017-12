Aldi Suisse ritira per Listeria Monocytogenes Poulet Snack

Aldi Suisse ritira per rischio Listeria monocytogenes Poulet Snack nelle varietà classico. Non si possono escludere problemi di salute in caso di consumo.

A causa di una elevata presenza di Listeria monocytogenes in alcune confezioni di Poulet Snack, il dettagliante ALDI SUISSE richiama la varietà classica, con erbe e piccante della marca Böklunder. La presenza di Listeria monocytogenes è stata riscontrata dal produttore durante un controllo di routine, si legge in una nota odierna di ALDI, secondo cui non si possono escludere problemi di salute in caso di consumo.

Da qui la decisione di un ritiro a titolo preventivo. Coinvolta la confezione da 150 g, nelle varietà classico, con erbe e piccante. L’articolo non può essere consumato e può essere restituito dai clienti in tutte le filiali ALDI SUISSE. Il prezzo d’acquisto sarà naturalmente rimborsato anche in assenza dello scontrino di cassa.

Per ulteriori informazioni il fornitore Zur Mühlen Gruppe ha attivato un servizio hotline raggiungibile al seguente numero: +49 157 7320 6217 (dal lunedì alla domenica dalle ore 08.00 alle 20.00).

Il fornitore Zur Mühlen Gruppe si scusa per i disagi recati alla clientela. Quest’articolo è stato in vendita in tutte le filiali ALDI SUISSE AG. Non potendo escludere del tutto eventuali rischi per la salute, Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda anche ai numerosi frontalieri italiani, massima allerta.