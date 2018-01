Elezioni Lazio, Di Traglia si candida con LeU

ROMA – “Ho deciso di candidarmi alle elezioni regionali del Lazio, che si svolgeranno il prossimo 4 marzo, nella lista di Liberi e Uguali a sostegno del candidato alla presidenza Nicola Zingaretti“.

Stefano Di Traglia, ex portavoce di Pier Luigi Bersani e attualmente membro dell’assemblea nazionale di Liberi e Uguali, lo scrive su Facebook.

“Ho pensato che fosse proprio questo il momento giusto per impegnarmi, per la prima volta, in una competizione elettorale- spiega- Mai come ora le disuguaglianze sono così evidenti.

Mai come in questi anni il lavoro sembra aver perso il proprio valore. Mai come ora le ingiustizie sociali sembrano essere diventate ancor di più insopportabili.

Molte, troppe sono le persone, soprattutto le più giovani, che pensano che dinanzi a loro e ai propri cari non ci sia un futuro roseo, ma solo incertezze e paure. Non ci si può rassegnare, è necessario reagire. Serve una svolta”.

Probabilmente, prosegue, “ho scelto la strada più difficile, ma forse anche la più giusta: chiedere direttamente la fiducia ai cittadini che attraverso il proprio voto e la propria preferenza possono concedertela o meno. Ma è solo attraverso una reciproca fiducia che si può ricostruire una comunità. Una istituzione come la regione può fare molto per dare risposte concrete ai bisogni e ai problemi dei cittadini”.

