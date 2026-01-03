Venezuela, Trump posta foto Maduro ammanettato su nave Usa: andrà a Guantanamo

(Adnkronos) – Il presidente Donald Trump ha pubblicato su Truth Social una foto del leader venezuelano, Nicolas Maduro, scattata sulla nave militare statunitense Iwo Jima, diretto verso gli Stati Uniti. Maduro, catturato nella notte insieme alla moglie in un blitz delle forze speciali Usa a Caracas, è ammanettato e con la mano destra regge una bottiglietta di plastica senza tappo. Indossa delle cuffie e una tuta grigia di un noto brand americano. Sugli occhi ha occhiali oscuranti di grandi dimensioni. Il leader venezuelano, Nicolas Maduro, dovrebbe arrivare alla base militare statunitense di Guantanamo prima di essere trasferito su un aereo dell'Fbi diretto a New York. Lo hanno riferito alcune fonti all'Abc. Nicolas Maduro, 63 anni, è presidente del Venezuela dal 2013 dopo la morte di Hugo Chavez, presidente populista di sinistra e mentore di Maduro. Nel 2024 si è candidato alle elezioni per un terzo mandato ed è stato dichiarato vincitore dal governo venezuelano, anche se i leader dell'opposizione e gli osservatori internazionali hanno contestato il risultato elettorale e hanno accusato il regime di rubare voti. Gli Stati Uniti hanno riconosciuto il candidato dell'opposizione, Edmundo González, come vincitore e hanno imposto sanzioni ai funzionari elettorali per presunta manipolazione del risultato. Nonostante le proteste globali, Maduro ha prestato giuramento per il suo terzo mandato a gennaio. I funzionari americani dell'amministrazione Trump affermano che Maduro guida il cosiddetto 'Cartello dei Soli' che inonda gli Stati Uniti di droga, ed è un presidente illegittimo. Maduro nega ogni illecito e alla fine dello scorso anno aveva detto ai suoi sostenitori: "Non riusciranno mai a distoglierci dal cammino verso la rivoluzione. Vittoria per sempre! Vittoria per sempre! Vittoria per sempre!". Maduro ha iniziato la sua vita lavorativa come autista di autobus, poi è diventato un leader sindacale e in seguito è stato ministro degli Esteri e vicepresidente di Chavez. Ma Maduro non ha mai raggiunto la popolarità di Chavez, che era carismatico e dotato di un naturale senso della comunità. L'economia venezuelana è crollata sotto Maduro dopo anni di cattiva gestione economica da parte di Chavez, tra cui controlli sui prezzi e sussidi che hanno prosciugato i fondi dello Stato dipendenti dal petrolio. Inoltre con il crollo dei prezzi del petrolio, le importazioni di cibo e medicinali sono diventate inaccessibili. La stampa di moneta ha causato iperinflazione, rendendo la valuta priva di valore. La corruzione e le sanzioni internazionali hanno aumentato la pressione. Maduro ha risposto al malcontento con la repressione. Ha represso brutalmente le ripetute proteste di massa ed è stato accusato di aver truccato le elezioni del 2018 e del 2024. Più di un quarto della popolazione, circa 8 milioni di persone, è immigrata.—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)