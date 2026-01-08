Usa, donna uccisa a Minneapolis da agente Ice: proteste in diverse città

(Adnkronos) – Migliaia di persone, a Chicago, New York, Detroit, San Francisco e in altre città del Paese, oltre naturalmente a Minneapolis, stanno manifestando per le strade dopo che un agente dell'Ice ha sparato e ucciso nella sua auto nella città del Minnesota una donna americana di 37 anni, Renee Nicole Good. A Detroit, decine di persone si sono radunate davanti all'edificio dell'Ice in Michigan Avenue, nel centro della città, per protestare contro gli agenti.La protesta è stata organizzata dal Comité de Acción Comunitaria, il Comitato d'Azione Comunitaria di Detroit. L'organizzatrice principale, Kassandra Rodriguez, ha denunciato "l'abuso di potere". "Credo che questa sia una cosa che non dovrebbe mai accadere ed è del tutto inaccettabile – ha affermato – E credo che spetti alle nostre amministrazioni locali prendere una posizione dura contro una situazione del genere e non permettere all'Ice di fare quello che vuole nei nostri quartieri".A New York, i dimostranti hanno riempito Foley Square per quella che gli organizzatori hanno definito una manifestazione di emergenza in risposta all'incidente di Minneapolis, per poi marciare fino al 26 di Federal Plaza, la sede centrale del Dipartimento della Sicurezza Interna. I manifestanti hanno urlato il nome di "Renee Nicole Good".La folla ha protestato anche fuori dall'edificio dell'Ice nel centro di San Francisco, dove i relatori di varie organizzazioni, tra cui Indivisible Sf, si sono alternati nel condividere il loro messaggio di fronte alla folla. "Minneapolis oggi sta soffrendo e noi la piangiamo", ha detto un partecipante. Centinaia di manifestanti a Seattle invece si sono radunati fuori dal Federal Building. Una manifestazione si è tenuta anche nel Boston Common, il parco cittadino situato nel centro della capitale del Massachusetts. "Le notizie che arrivano da Minneapolis sono orribili. Questo è uno degli aspetti di un anno pieno di crudeltà, e sappiamo che quando gli agenti dell'Ice attaccano gli immigrati, attaccano ognuno di noi in tutto il Paese", ha detto il sindaco di New York Zohran Mamdani. "Questa sarà sempre una città che difende gli immigrati in tutti e cinque i distretti – ha aggiunto – Ho chiarito a tutti i membri dell'amministrazione cittadina, incluso il New York City Police Department, che rispetteremo le politiche delle città rifugio. Le rispetteremo". Da parte sua, la deputata membro della Camera dei rappresentanti per lo Stato di New York, Alexandria Ocasio-Cortez, ha definito l'Ice un'"organizzazione paramilitare anti-civile. Quello che abbiamo visto è un criminale… un criminale che ha ucciso una donna e le ha sparato alla testa mentre cercava di scappare per salvarsi la vita. Quello a cui abbiamo assistito è la manifestazione del peggior incubo di ogni americano". Il leader democratico della Camera, Hakeem Jeffries, ha dichiarato: "La Segretaria della sicurezza interna Kristi Noem è una bugiarda sfacciata e non ha alcuna credibilità. L'agente mascherato dell'Ice che ha premuto il grilletto dovrebbe essere indagato penalmente con tutta la severità della legge per aver agito con depravata indifferenza verso la vita umana". Il senatore senior di New York Chuck Schumer ha aggiunto: "Gli agenti del Department of Homeland Security non dovrebbero pattugliare i nostri quartieri come una forza di occupazione: la loro presenza crea solo caos e costa vite umane".—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)