Silanus, Il progetto che porta solidarietà alla RSA “Gli Ulivi”

Un bracciale che brilla come un amore eterno, pastelli per dare colore ai giorni, una polaroid per catturare istanti preziosi. Alla residenza per anziani “Gli Ulivi” di Silanus, gestita da Sereni Orizzonti, il progetto “Nipoti di Babbo Natale” – promosso dalla Onlus “Un sorriso in più” –ha dimostrato ancora una volta la sua forza: costruire ponti di solidarietà capaci di restituire dignità, affetto e speranza a chi rischia di sentirsi dimenticato.

Tra le tante storie emerse dal progetto, quella di Antonietta commuove per la sua delicatezza. Rimasta vedova quando suo figlio aveva appena cinque anni, ha espresso un desiderio carico di significato: Desidero un bracciale argentato, che brilli come l’amore eterno di mio marito, un piccolo raggio di luce da portare sempre con me, a ricordarmi la sua presenza dolce e preziosa.

Un desiderio che Vera, “nipote acquisita” a distanza, ha accolto con sensibilità, spedendo il bracciale che poi Manuela e Gianluca hanno consegnato personalmente ad Antonietta. Un gesto che va oltre il valore materiale dell’oggetto: è il riconoscimento di una storia d’amore che continua, la conferma che i ricordi più preziosi meritano di essere onorati e che nessuno dovrebbe sentirsi solo nel custodirli.

Ma la forza del progetto si manifesta anche attraverso doni apparentemente più semplici, che però restituiscono agli anziani la possibilità di coltivare le proprie passioni e la propria identità. Gino ha ricevuto pastelli, cartoncini e colla per dare sfogo alla sua creatività. Ezio una felpa comoda per affrontare le giornate invernali. Francesca spazzole e pettini per prendersi cura di sé. Antonio una polaroid, strumento che gli permette di catturare e conservare i momenti che contano.

Ogni regalo racconta una storia, intercetta un bisogno, riconosce una persona nella sua unicità. E sono stati tantissimi gli ospiti della struttura a ricevere doni personalizzati, grazie alla rete di solidarietà che il progetto è riuscito a tessere.

L’iniziativa “Nipoti di Babbo Natale” si conferma uno strumento potente di welfare comunitario, capace di raggiungere anche le realtà più periferiche come Silanus. In un territorio dove le distanze geografiche possono trasformarsi in isolamento sociale, il progetto crea connessioni, mobilita energie, ricorda alla comunità che prendersi cura degli anziani è una responsabilità collettiva.

Gli operatori della residenza “Gli Ulivi” hanno coordinato con attenzione ogni passaggio, raccogliendo i desideri degli ospiti e mettendoli in contatto con i volontari. Un lavoro prezioso che trasforma i desideri in realtà e che, soprattutto, fa sentire ogni ospite visto, ascoltato, importante.