Serie A, oggi Napoli-Verona – La partita in diretta

(Adnkronos) – Il Napoli torna in campo in Serie A. Gli azzurri oggi, mercoledì 7 gennaio, ospitano il Verona – in diretta tv e streaming – al Maradona nella 19esima giornata di campionato. La squadra di Conte è reduce dalla vittoria nel big match contro la Lazio all'Olimpico, mentre quella di Zanetti è stata battuta per 3-1 dal Torino al Bentegodi. Si gioca alle 18:30.Dove vedere Napoli-Verona? La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sull'app e sulla piattaforma di Dazn. Nella prossima giornata di Serie A, domenica 11 gennaio, il Verona ospiterà la Lazio al Bentegodi. In serata, il big match di San Siro tra Inter e Napoli.—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)