Serie A, oggi Inter-Bologna – La partita in diretta

(Adnkronos) – L'Inter torna in campo in Serie A. Oggi, domenica 4 gennaio, i nerazzurri ospitano il Bologna a San Siro nel posticipo della diciottesima giornata di campionato. La squadra di Chivu arriva dal pesante successo contro l'Atalanta e va a caccia dei tre punti per riprendersi la testa della classifica. I rossoblù sono invece reduci dal pareggio contro il Sassuolo. Si gioca alle 20:45Dove vedere Inter-Bologna? La partita sarà disponibile su Dazn, ma anche su Sky per gli abbonati con Zona Dazn (canale 214). Partita visibile in streaming sull'app di Dazn Nella prossima giornata di Serie A, il 7 gennaio, il Bologna ospiterà l'Atalanta al Dall'Ara alle 18:30. Alle 20: 45, al Tardini si giocherà Parma-Inter.—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)