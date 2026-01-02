Ridotti i dazi Usa sulla pasta italiana

Breaking news
- Serie A, oggi Cagliari-Milan – La partita in diretta
- Tragedia Crans Montana, Bertolaso “Vogliamo riportare a casa tutti gli italiani”
- Beatrice Arnera: “Minacce e insulti” dopo la fine della storia con Pisani
- Dazi, Telegraph incorona Meloni: “Taglio tariffe Usa su pasta italiana è sua vittoria”
- Capodanno, strage di uccelli a Roma ma la foto sui social è un fake
- Spalletti “Possiamo fare di più, futuro? Non ho bisogno di niente”
- Tg News – 2/1/2026
- Attacco a casa di Putin, spunta il video: è un fake fatto malissimo