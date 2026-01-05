Proroga abbonamenti agevolati per persone con invalidità

La Regione Sardegna ha prorogato al 28/02/2026 la validità degli abbonamenti annuali agevolati per le persone con invalidità e reduci di guerra con scadenza al 31/12/2025. La proroga è valida solo per chi acquista un abbonamento annuale anche per l’anno 2026.

MODALITA’ DI RINNOVO

Il rinnovo degli abbonamenti agevolati per le persone con invalidità e reduci di guerra si effettua esclusivamente attraverso la piattaforma SUS della Regione Sardegna : https://sus.regione.sardegna.it/sus/searchprocedure/details/26

VALIDITA’

Gli abbonamenti annuali con scadenza al 31/12/2025 sono validi fino al 28/02/2026 per facilitare il processo di rinnovo.

Chi utilizza il titolo in proroga ma non rinnova l’abbonamento agevolato per il 2026, è tenuto a pagare la tariffa mensile associata al proprio profilo.

ASSISTENZA ALLA PIATTAFORMA SUS DELLA REGIONE SARDEGNA:

Per fornire assistenza gratuita nella presentazione delle richieste sulla piattaforma SUS, la Regione Autonoma della Sardegna ha sottoscritto degli accordi con le associazioni A.N.M.I.C., Rp Sardegna e UICI.