    lunedì, 5 Gennaio
    Proroga abbonamenti agevolati per persone con invalidità

    La Regione Sardegna ha prorogato al 28/02/2026 la validità degli abbonamenti annuali agevolati per le persone con invalidità e reduci di guerra con scadenza al 31/12/2025. La proroga è valida solo per chi acquista un abbonamento annuale anche per l’anno 2026.

    MODALITA’ DI RINNOVO

    Il rinnovo degli abbonamenti agevolati per le persone con invalidità e reduci di guerra si effettua esclusivamente attraverso la piattaforma SUS della Regione Sardegna : https://sus.regione.sardegna.it/sus/searchprocedure/details/26

     

     

     

    VALIDITA’

    Gli abbonamenti annuali con scadenza al 31/12/2025 sono validi fino al 28/02/2026 per facilitare il processo di rinnovo.

     

    Chi utilizza il titolo in proroga ma non rinnova l’abbonamento agevolato per il 2026, è tenuto a pagare la tariffa mensile associata al proprio profilo.

     

     

     

    ASSISTENZA ALLA PIATTAFORMA SUS DELLA REGIONE SARDEGNA:

    Per fornire assistenza gratuita nella presentazione delle richieste sulla piattaforma SUS, la Regione Autonoma della Sardegna ha sottoscritto degli accordi con le associazioni A.N.M.I.C., Rp Sardegna e UICI.

     

     

