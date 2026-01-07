Poste Italiane sempre più Green in Gallura

Le spedizioni di Poste Italiane sono sempre più ecosostenibili e rispettose dell’ambiente. In 21 uffici postali della Gallura è disponibile la nuova gamma di buste e scatole in cartone riciclato al 100%.

I contenitori sono certificati dal Forest Stewardship Council e si presentano con una grafica divertente, ispirata alle discipline dei Giochi olimpici e paralimpici Milano-Cortina 2026, di cui Poste Italiane è Premium logistics partner. Una collaborazione che nasce dalla condivisione di valori fondamentali come l’eccellenza, l’inclusione, la sostenibilità e il senso di comunità, che da sempre guidano l’azione di Poste Italiane.

La grafica delle confezioni in cartone riproduce nel design frontale gli atleti che competeranno per l’oro olimpico. Le buste e le scatole dedicate alle Olimpiadi sono tutte contrassegnate dal marchio “100% riciclato” e presentano al centro il disegno di un cerchio, al cui interno è inserita la figura di uno sportivo impegnato in una disciplina diversa per ciascun formato. I prodotti riciclati e riciclabili dedicati ai Giochi MiCo 2026 saranno disponibili fino al termine della manifestazione sportiva.

I nuovi contenitori sono disponibili nelle sedi di: Olbia, Arzachena, Badesi, Buddusò, Budoni, Calangianus, Canningione, Golfo Aranci, La Maddalena, Loiri Porto San Paolo, Luras, Oschiri, Palau, Porto Cervo, Porto Rotondo, San Pantaleo di Olbia, Santa Teresa di Gallura e Tempio Pausania.