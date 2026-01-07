Lotteria Italia 2026, l’elenco di tutti i biglietti vincenti

(Adnkronos) – L'elenco di tutti i 306 biglietti vincenti della Lotteria Italia 2025 con tutti i premi. M 291089 AURONZO DI CADORE T 270462 ROMA – 5 milioni E 334755 (RM) CIAMPINO – 2,5 milioni L 430243 QUATTRO CASTELLA (RE) – 2,5 milioni D 019458 JERZU (NU) – 2 milioni Q 331024 ALBANO LAZIALE (RM) – 1 milione F 460252 PERGINE VALSUGANA TN 100.000,00 F 495065 CARCARE SV 100.000,00 R 116579 San Nicola la Strada CE 100.000,00 B 355821 DESENZANO DEL GARDA BS 100.000,00 B 408458 NAPOLI NA 100.000,00 M 082984 SOMMA LOMBARDO VA 100.000,00 U 473669 CINISELLO BALSAMO MI 100.000,00 S 203579 MILANO MI 100.000,00 N 010700 ROMA RM 100.000,00 G 227785 BARBERINO DI MUGELLO FI 100.000,00 V 055420 CUVIO VA 100.000,00 S 463626 PESCARA PE 100.000,00 Z 455638 MONTEPAONE CZ 100.000,00 T 243441 CASTROCIELO FR 100.000,00 R 040814 LEVATE BG 100.000,00 G 279874 TORINO TO 100.000,00 E 304956 COLLOREDO DI MONTE ALBANO UD 100.000,00 I 429575 GIOIA DEL COLLE BA 100.000,00 L 298491 ANCONA AN 100.000,00 O 116424 Roma RM 100.000,00 V 213185 SOMMACAMPAGNA VR 100.000,00 L 253421 CASTELLARO IM 100.000,00 S 152617 NOGAREDO TN 100.000,00 N 423461 MODENA MO 100.000,00 R 318537 CROTONE KR 100.000,00 Z 389503 MILANO MI 100.000,00 A 476470 PESCARA PE 100.000,00 C 366742 NAPOLI NA 100.000,00 Q 224705 CIVITELLA IN VAL DI CHIANA AR 100.000,00 I 476752 TORINO TO 100.000,00 C 431308 NAPOLI NA 50.000,00 S 428559 PISTOIA PT 50.000,00 E 312271 FIORENZUOLA D'ARDA PC 50.000,00 Z 166541 Roma RM 50.000,00 T 435587 CIVITELLA IN VAL DI CHIANA AR 50.000,00 U 309578 SENIGALLIA AN 50.000,00 Z 144713 BARI BA 50.000,00 P 361311 SAN SALVO CH 50.000,00 Q 220879 NOVARA NO 50.000,00 Z 353771 AURONZO DI CADORE BL 50.000,00 G 222437 CAPACCIO PAESTUM SA 50.000,00 V 015643 ASCOLI SATRIANO FG 50.000,00 V 057512 GALLICANO NEL LAZIO RM 50.000,00 Q 219217 CREMELLA LC 50.000,00 O 226436 PREVALLE BS 50.000,00 A 171897 San Nicola la Strada CE 50.000,00 G 004181 CALCINATE BG 50.000,00 M 433499 BOLOGNA BO 50.000,00 L 230622 VERONA VR 50.000,00 C 183249 Ariccia RM 50.000,00 V 392187 PIETRA VAIRANO CE 50.000,00 G 135863 Frascati RM 50.000,00 C 248913 RIMINI RN 50.000,00 S 010555 BELFORTE MONFERRATO AL 50.000,00 E 091798 SAN MAURO PASCOLI FC 50.000,00 P 001034 NUMANA AN 50.000,00 S 121337 Roma RM 50.000,00 Q 419219 FOGGIA FG 50.000,00 L 462968 UDINE UD 50.000,00 O 331476 NAPOLI NA 50.000,00 R 408948 NAPOLI NA 50.000,00 C 418134 ROMA RM 50.000,00 N 028152 MILANO MI 50.000,00 M 472501 RUBIERA RE 50.000,00 C 216443 BERGAMO BG 50.000,00 Z 132743 TORINO TO 50.000,00 F 466560 TORINO TO 50.000,00 I 073408 SANT’ELPIDIO A MARE FM 50.000,00 D 033808 REGGIO CALABRIA RC 50.000,00 T 255565 FIORENZUOLA D'ARDA PC 50.000,00 E 066928 ALESSANDRIA AL 50.000,00 V 216173 MONTEFORTE D ALPONE VR 50.000,00 Z 031713 RAVENNA RA 50.000,00 Q 330855 CALALZO DI CADORE BL 50.000,00 F 339474 RAPALLO GE 50.000,00 V 259119 SANT’ AMBROGIO DI VALPOLICELLA VR 50.000,00 T 493114 FIRENZE FI 50.000,00 R 435513 MARSALA TP 50.000,00 G 119037 Padova PD 50.000,00 I 293236 MASSA LOMBARDA RA 50.000,00 M 497604 CASARANO LE 50.000,00 AA 291027 ONLINE 50.000,00 O 475636 GUBBIO PG 50.000,00 R 486593 SANT’ELPIDIO A MARE FM 50.000,00 E 289487 FERRARA FE 50.000,00 R 216548 CASTIONE DELLA PRESOLANA BG 50.000,00 P 403550 VIGEVANO PV 50.000,00 T 346930 TIVOLI RM 50.000,00 M 154316 Roma RM 50.000,00 S 221283 CAMPO GALLIANO MO 50.000,00 G 307544 MILANO MI 20.000,00 B 469167 SALA CONSILINA SA 20.000,00 AA 220817 ONLINE 20.000,00 D 048462 FORNOVO DI TARO PR 20.000,00 V 421930 SANT AGATA DI MILITELLO ME 20.000,00 O 062479 CASTELNUOVO SCRIVIA AL 20.000,00 O 107429 Palermo PA 20.000,00 U 332441 MILANO MI 20.000,00 T 117121 Due Carrare PD 20.000,00 D 043028 BOLOGNA BO 20.000,00 C 210612 RIMINI RN 20.000,00 I 357941 PALERMO PA 20.000,00 S 060016 GALLIATE NO 20.000,00 A 131162 Roma RM 20.000,00 D 439450 LICATA AG 20.000,00 U 361241 ROMA RM 20.000,00 T 438695 NAPOLI NA 20.000,00 D 396734 LIVORNO LI 20.000,00 Q 262299 PADOVA PD 20.000,00 B 134389 Berceto PR 20.000,00 T 259078 MILANO MI 20.000,00 Z 370772 CASERTA CE 20.000,00 D 337349 SALA CONSILINA SA 20.000,00 V 289642 ROMA RM 20.000,00 R 484808 ROCCA PRIORA RM 20.000,00 P 014180 PARMA PR 20.000,00 Z 480095 PONCARALE BS 20.000,00 C 009689 ASTI AT 20.000,00 V 206182 RAPALLO GE 20.000,00 S 130035 Fabro TR 20.000,00 L 390343 ARTENA RM 20.000,00 I 397712 ORBASSANO TO 20.000,00 D 284337 CERIALE SV 20.000,00 D 007562 SAN GIOVANNI ILARIONE VR 20.000,00 O 054744 MIRANDOLA MO 20.000,00 F 038719 GIOIOSA MAREA ME 20.000,00 O 209513 MILANO MI 20.000,00 T 050794 VEGGIANO PD 20.000,00 L 133093 Roma RM 20.000,00 E 184779 Castel San Pietro Terme BO 20.000,00 O 347724 BRUGNATO SP 20.000,00 A 099940 POMEZIA RM 20.000,00 N 140942 Roma RM 20.000,00 Q 340409 GRAGNANO NA 20.000,00 U 285126 ISOLA DEL LIRI FR 20.000,00 V 145151 NUMANA AN 20.000,00 F 129538 Modugno BA 20.000,00 T 259699 TAINO VA 20.000,00 C 175266 Iseo BS 20.000,00 G 011900 VENEZIA VE 20.000,00 C 187813 Roma RM 20.000,00 R 481321 FONTE NUOVA RM 20.000,00 P 221793 ROMA RM 20.000,00 F 022379 TARSIA CS 20.000,00 O 252988 SAVIGNANO SUL RUBICONE FC 20.000,00 B 417083 GENOVA GE 20.000,00 Q 474963 PRATO PO 20.000,00 T 105272 San Vitaliano NA 20.000,00 P 286138 LIVORNO LI 20.000,00 Q 280839 MARCIANISE CE 20.000,00 R 137018 Roma RM 20.000,00 R 024986 POTENZA PZ 20.000,00 P 230883 SALA CONSILINA SA 20.000,00 N 352908 CHATILLON AO 20.000,00 D 004044 MARTIGNACCO UD 20.000,00 M 086488 GALLICANO NEL LAZIO RM 20.000,00 U 482325 FERENTINO FR 20.000,00 C 189316 Roma RM 20.000,00 O 001357 TIVOLI RM 20.000,00 T 103398 Roma RM 20.000,00 C 039811 ROMA RM 20.000,00 L 467975 MONTESANO SULLA MARCELLANA SA 20.000,00 U 335141 VITERBO VT 20.000,00 M 491636 LIMBIATE MB 20.000,00 U 121289 Roma RM 20.000,00 L 307590 NAPOLI NA 20.000,00 F 051382 VILLACIDRO SU 20.000,00 R 029869 ROMA RM 20.000,00 B 300902 SAN GREGORIO MATESE CE 20.000,00 T 209780 MAZZANO BS 20.000,00 T 491291 CORIGLIANO ROSSANO CS 20.000,00 G 432952 BRESCIA BS 20.000,00 C 192870 Roma RM 20.000,00 V 342725 CIVITELLA IN VAL DI CHIANA AR 20.000,00 R 380341 ANAGNI FR 20.000,00 AA 378493 ONLINE 20.000,00 F 264400 ALIFE CE 20.000,00 G 056308 CARAVAGGIO BG 20.000,00 C 244384 MOSCIANO SANT’ANGELO TE 20.000,00 Q 133568 Conegliano TV 20.000,00 D 335754 FORMIGINE MO 20.000,00 C 191337 ROMA RM 20.000,00 U 404738 MESSINA ME 20.000,00 O 308074 LIVORNO LI 20.000,00 G 172079 Roma RM 20.000,00 Q 159289 REGGELLO FI 20.000,00 Q 200159 CIVITELLA D'AGLIANO VT 20.000,00 B 489440 TRIESTE TS 20.000,00 D 475979 ANGRI SA 20.000,00 M 268445 RIZZICONI RC 20.000,00 A 484127 SAVONA SV 20.000,00 U 277736 CAIVANO NA 20.000,00 U 290230 ROMA RM 20.000,00 P 020031 SOVERATO CZ 20.000,00 L 462145 VILLESSE GO 20.000,00 C 433551 TAORMINA ME 20.000,00 P 414273 GAETA LT 20.000,00 N 310054 CAGLIARI CA 20.000,00 R 343286 RIVALTA DI TORINO TO 20.000,00 U 486455 MONTIGNOSO MS 20.000,00 G 149349 Roma RM 20.000,00 C 312266 GENOVA GE 20.000,00 C 498889 PIETRASANTA LU 20.000,00 N 155198 Chieti CH 20.000,00 S 294818 TORINO TO 20.000,00 L 371060 TORINO TO 20.000,00 Q 492234 BASSANO DEL GRAPPA VI 20.000,00 P 392591 BOLOGNA BO 20.000,00 A 437119 GALLIPOLI LE 20.000,00 C 285823 PALMANOVA UD 20.000,00 M 230724 JESOLO VE 20.000,00 B 197000 ROMA RM 20.000,00 T 048864 DESENZANO DEL GARDA BS 20.000,00 A 241963 SAN ZENONE AL LAMBRO MI 20.000,00 G 086958 ROMA RM 20.000,00 I 142272 Sesto Fiorentino FI 20.000,00 A 382183 CASTEL MAGGIORE BO 20.000,00 R 310637 VIMERCATE MB 20.000,00 S 472066 LUCIGNANO AR 20.000,00 P 482936 TORRE PELLICE TO 20.000,00 T 488461 GIULIANOVA TE 20.000,00 C 167706 Gonars UD 20.000,00 L 306170 CATANZARO CZ 20.000,00 C 366465 PORDENONE PN 20.000,00 L 444286 TORINO TO 20.000,00 F 253844 DOLO VE 20.000,00 D 271564 SALA CONSILINA SA 20.000,00 E 273527 ROMA RM 20.000,00 Q 045872 CINGOLI MC 20.000,00 B 243922 SARTEANO SI 20.000,00 D 113976 Roma RM 20.000,00 G 254759 LECCE LE 20.000,00 T 246252 FIRENZE FI 20.000,00 E 184497 Teano CE 20.000,00 B 324560 LA MADDALENA SS 20.000,00 L 004685 LUGO RA 20.000,00 F 047063 SAVONA SV 20.000,00 AA 317629 ONLINE 20.000,00 D 137375 Vignate MI 20.000,00 C 190810 ROMA RM 20.000,00 O 321285 GEMONA DEL FRIULI UD 20.000,00 M 236176 BAGNO A RIPOLI FI 20.000,00 E 098608 TOLFA RM 20.000,00 T 463313 ORICOLA AQ 20.000,00 D 096763 RUOTI PZ 20.000,00 N 039509 CAGLIARI CA 20.000,00 O 471371 PIANO DI SORRENTO NA 20.000,00 S 212037 CATANIA CT 20.000,00 C 308691 VALLATA AV 20.000,00 I 302163 SIRACUSA SR 20.000,00 A 336852 PADOVA PD 20.000,00 L 287418 ROMA RM 20.000,00 T 431412 ROMA RM 20.000,00 L 049352 SAN SALVATORE TELESINO BN 20.000,00 U 077847 PRIZZI PA 20.000,00 I 311395 ANGRI SA 20.000,00 B 382220 AOSTA AO 20.000,00 G 351469 LUCCA LU 20.000,00 M 003082 MILAZZO ME 20.000,00 L 312092 RIVOLI TO 20.000,00 I 095731 PADERNO DUGNANO MI 20.000,00 R 236630 CESA CE 20.000,00 V 216212 SEZZE LT 20.000,00 S 355283 MANTOVA MN 20.000,00 A 403172 POMEZIA RM 20.000,00 Z 483397 MORRO D’ORO TE 20.000,00 C 329828 SOMMA CAMPAGNA VR 20.000,00 U 358618 ANTRODOCO RI 20.000,00 V 307045 CASTEL GOFFREDO MN 20.000,00 Z 218184 POGGIO FIORITO CH 20.000,00 B 221743 CATANIA CT 20.000,00 Z 330530 PADERNO DUGNANO MI 20.000,00 A 471151 MIRABELLA ECLANO AV 20.000,00 G 158475 PADERNO DUGNANO MI 20.000,00 U 304756 SALA CONSILINA SA 20.000,00 AA 261588 ONLINE 20.000,00 O 038082 GIOIA DEL COLLE BA 20.000,00 D 005209 SAN ZENO NAVIGLIO BS 20.000,00 G 018741 CALCINATO BS 20.000,00 S 126562 Roma RM 20.000,00 V 486619 GUIDONIA MONTECELIO RM 20.000,00 L 439226 FORMIGINE MO 20.000,00 F 139871 Gonars UD 20.000,00 C 274898 PARTINICO PA 20.000,00 I 427451 FOLIGNO PG 20.000,00 L 284333 TAGGIA IM 20.000,00 O 451758 NAPOLI NA 20.000,00 A 430326 FAICCHIO BN 20.000,00 L 318846 CERIGNOLA FG 20.000,00 Q 485895 TERNI TR 20.000,00 P 106297 Roma RM 20.000,00 N 436646 LAINATE MI 20.000,00 B 212706 VIESTE FG 20.000,00 R 068972 MASSA MS 20.000,00 N 409756 ALESSANDRIA AL 20.000,00 L 088653 ROMA RM 20.000,00 R 362954 VALLECROSIA IM 20.000,00 P 109516 Roma RM 20.000,00 R 038547 MORRO D'ORO TE 20.000,00 A 008063 MERANO BZ 20.000,00.
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)