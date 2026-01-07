Lazio-Fiorentina 2-2: finale tra rigori, polemiche e Var. Cos’è successo

(Adnkronos) –Lazio-Fiorentina regala colpi di scena fino al novantesimo e anche in pieno recupero. La partita di oggi, mercoledì 7 gennaio, è finita a colpi di Var, tra rigori contestati e polemiche. Da una parte e dall'altra. Si parte all'87', sul punteggio di 1-1, quando l'arbitro Sozza viene richiamato dal Var per un contatto in area tra Gila e Gudmundsson: il difensore della Lazio affronta l'islandese in scivolata, ma cerca di tirare indietro la gamba. L'attaccante viola cade a terra e il direttore di gara, dopo aver rivisto tutto al monitor, assegna il tiro dal dischetto che l'attaccante della Fiorentina trasforma tra le proteste. Finita qui? Per niente. Sul ribaltamento di fronte, l'arbitro assegna un altro rigore. Stavolta per la Lazio, dopo un intervento falloso di Comuzzo su Zaccagni. Sul dischetto va Pedro, che realizza e fissa il punteggio sul 2-2, chiudendo una partita che continuerà a far discutere. Tra gli episodi contestati dai capitolini anche un contatto nel primo tempo ai danni di Gila, al minuto 19. Sullo 0-0, la squadra di Sarri chiede un rigore per una trattenuta di Pongracic sul difensorespagnolo. C'è un check Var per la possibile irregolarità, ma il direttore di gara non viene richiamato al video e si continua a giocare. Tra le proteste biancocelesti.—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)