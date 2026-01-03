Inter, arriva Cancelo? Le ultime sulla trattativa con l’Al Hilal

(Adnkronos) –Cancelo all'Inter? La trattativa di mercato è ben avviata e il ritorno in nerazzurro dell'esterno portoghese è possibile già a gennaio. L'ex Inter e Juve è in rottura con l'Al Hilal, in Arabia Saudita, ed è stato escluso dalla lista campionato oltre che da quella per la Champions asiatica. L'Interesse dell'Inter è più vivo che mai: con l'operazione, Marotta e Ausilio puntano a dare a Chivu un rinforzo che potrebbe rivelarsi decisivo per la seconda parte di stagione. Sono due i fattori da considerare per la chiusura dell'operazione. Il terzino ha un contratto con gli arabi in scadenza nel 2027, ma la rottura è conclamata e l'Inter può giocarsi la carta… Inzaghi. Il tecnico è stato liberato gratuitamente in estate e il club nerazzurro si aspetta una 'cortesia' simile dall'Al Hilal, per chiudere l'affare senza costi pesanti. L'altro nodo è l'ingaggio: Cancelo guadagna 15 milioni netti all'anno e la cifra è fuori portata per i club italiani. L'Al Hilal dovrebbe così accollarsi parte dello stipendio. Considerando che Inzaghi ha chiesto ai suoi dirigenti un rinforzo in difesa, con De Vrij e Acerbi primi indiziati, l'affare potrebbe così andare in porto con una serie di tasselli da incastrare al posto giusto.Classe 1994, Cancelo ha già vestito la maglia dell'Inter nella stagione 2017-18, restando in Serie A anche l'anno successivo con la Juve. Poi, la sua avventura è continuata in altri top club europei: Manchester City, Bayern Monaco e Barcellona.—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)