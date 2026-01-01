Incendio Crans-Montana, dispersi anche degli italiani: ecco chi sono

(Adnkronos) –Ci sono anche alcuni italiani tra le persone che risultano ancora disperse dopo la tragedia di Crans-Montana, in Svizzera. Sono 19 secondo il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. Mentre parla di 6 dispersi l'ambasciatore italiano a Berna Gian Lorenzo Cornado, che precisa di non aver ancora ricevuto dalle autorità svizzere la lista ufficiale. ''Dall'incrocio dei dati che arrivano dall'unità di crisi della Farnesina, dall'ambasciata d'Italia a Berna, dal consolato d'Italia a Ginevra, risulta che ci sono 19 italiani dispersi e una dozzina di italiani ricoverati in diversi ospedali svizzeri'', ha detto Tajani, spiegando che "c'è molta confusione''. "Per il momento sono stati identificati 12 italiani, tre portati al Niguarda a Milano, altri sono nei vari ospedali''. Il titolare della Farnesina ha sottolineato che ''è difficile anche identificare i feriti'' citando, ad esempio, il fatto che i feriti ''non hanno documenti'' o ''sono in terapia intensiva o incoscienti''. Tra i dispersi figura Giovanni Tamburi, 16 anni. Il ragazzo, secondo quanto ha riferito la madre Carla Masiello che ha rivolto un appello attraverso i media, era in vacanza con il padre a Crans-Montana e risulta irraggiungibile. Non si hanno notizie nemmeno di Emanuele Galeppini, 17 anni, nato a Genova e da qualche anno residente a Dubai con la famiglia. Ieri sera si trovava all'interno del bar dove si è consumata la tragedia e il padre ha rivolto un appello al Tgcom per avere notizie del figlio. Alcuni media italiani hanno segnalato che risultano dispersi anche i 16enni milanesi Riccardo Minghetti e Chiara Costanzo. Tra gli altri ragazzi che non si trovano ci sono altri due minorenni.—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)