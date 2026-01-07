Crans-Montana, su Netflix la serie che racconta una tragedia simile avvenuta in Brasile

(Adnkronos) – La musica, il conto alla rovescia per Capodanno, poi il fumo, le fiamme e il panico. La notte che doveva essere una festa si trasforma in una tragedia, lasciando una scia di morti e dolore. Quanto accaduto a Crans-Montana sembra ricalcare, in modo inquietante, la storia raccontata dalla serie Netflix 'La notte che non passerà' (titolo originale Todo Dia a Mesma Noite). Uscita a inizio 2023, la miniserie brasiliana in cinque episodi racconta la drammatica vicenda dell’incendio avvenuto nel 2013 nella discoteca Kiss, a Santa Maria, in Brasile, dove un rogo durante una festa universitaria provocò la morte di 242 persone e il ferimento di oltre 600. Prodotta da Netflix e basata sul libro della giornalista Daniela Arbex, la serie ricostruisce le dinamiche dell’accaduto, le responsabilità legali e soprattutto l’impatto umano e sociale sulla vita delle vittime, dei sopravvissuti e dei loro familiari. Negli ultimi giorni, a causa della terribile strage di Crans-Montana, 'La notte che non passerà' è tornata nelle classifiche dei titoli più visti sulla piattaforma italiana. Il motivo è semplice: il drammatico parallelismo con ciò che è accaduto nel locale svizzero ha richiamato l’attenzione del pubblico sulla miniserie, che sembra quasi una premonizione narrativa di eventi simili. La notte di Capodanno a Crans-Montana almeno 40 persone sono morte e oltre 100 sono rimaste ferite nell’incendio scoppiato all’interno del locale 'Le Constellation' durante i festeggiamenti per l’arrivo del 2026: tra le vittime anche sei ragazzi italiani.Le autorità hanno ammesso che negli ultimi cinque anni non erano stati effettuati controlli sistematici nel locale, sollevando interrogativi sulla sicurezza delle strutture pubbliche e sulla prevenzione negli spazi di aggregazione notturna. Il motivo per cui 'La notte che non passerà' è tornata virale non è solo la somiglianza dei fatti: la serie esplora temi universali come la sicurezza nei luoghi pubblici, l’errore umano, la gestione delle emergenze e soprattutto il dolore dei familiari delle vittime, proprio come accade ora nei racconti dei sopravvissuti e nei cordogli per le vittime di Crans-Montana. Centinaia di spettatori stanno riscoprendo la miniserie come strumento di riflessione su quanto può accadere quando norme di sicurezza vengono trascurate e quando la tragedia colpisce improvvisamente e senza preavviso.—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)