    giovedì, 1 Gennaio
    Caserta, bambino di 9 anni ferito da proiettile vagante

    (Adnkronos) – Un bambino di 9 anni è rimasto lievemente ferito alla mano destra, colpito di striscio da un proiettile vagante. È accaduto nella notte di oggi, primo gennaio, ad Aversa in provincia di Caserta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini repertando, nelle immediate vicinanze del luogo del ferimento, un'ogiva esplosa. Il minore, dopo le cure del caso, è stato dimesso dall’ospedale della città normanna. 
