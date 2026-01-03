Cagliari – Zampata di Leao. I rossoblù scivolano alla Unipol con il Milan

CAGLIARI – Il Cagliari si arrende alla forza del Diavolo. Il Milan passa alla Unipol Domus con una vittoria di corso muso – 1-0 il risultato finale – in puro stile allegriano, grazie al gol di Rafa Leao nella ripresa. Una gara dai due volti, con il primo tempo dove i padroni di casa dominano e la seconda frazione a favore dei rossoneri. E, alla fine, il risultato premia la squadra più blasonata, che con esperienza e pragmatismo conquista i tre punti e la vetta (seppure provvisoria) della classifica con 38 punti. Pisacane presenta un 3-5-2 con Caprile tra i pali, Rodriguez, Luperto e Zappa il tris difensivo, Obert, Adopo, Prati, Mazzitelli e Palestra in mediana, Esposito e Kilicsoy a pungere in attacco. Nel Milan, decimato dagli infortuni, riflettori puntati su Modric e Leao. L’avvio di gara è subito con ritmi alti. Dopo appena 5’ ci prova Prati, ma il tiro finisce alto. I sardi dominano e collezionano corner, ma senza sfruttare i calci dalla bandierina. Minuto 33: Maignan fa buona guardia sul tentativo aereo di Adopo. Al 41’ Mazzitelli spedisce sull’esterno della rete. Nella ripresa il Milan appare subito più aggressivo. Al 49’ l’incornata in elevazione di Loftus-Cheek, pallone alto. È il preludio alla rete del vantaggio, appena un minuto dopo: Leao la sblocca approfittando di una scivolata di Zappa, con un potente sinistro dall’interno dell’area, dopo un’azione manovrata dei rossoneri. Il Cagliari non riesce ad organizzare una reazione e, al 59’ Caprile salva su un calcio da fermo di Bartesaghi. Al 70’ Kilicsoy controlla il cross e tenta la sforbiciata, rimediando però solamente un corner su un tocco di mano involontario di Ricci. All’87’ Caprile evita il raddoppio di Pulisic. Il recupero non regala altre emozioni, con il Milan che espugna la Unipol. Fabio Pisacane non demorde: “Difficile pensare di fare novanta minuti sulla falsa riga della prima frazione, il gol è un episodio sfortunato, con due giocatori che sono scivolati. Una volta sotto abbiamo dovuto cambiare il piano gara e non ci è riuscito di rimontare. L’amarezza è aver giocato un primo tempo di grande livello e non aver raccolto quello che meritavamo. Non è un passo indietro, cercheremo di non fermarci alla prestazione ma di portare a casa i punti”. L’ex Massimiliano Allegri si sofferma sull’intervallo: “Ai ragazzi ho detto che andava fatto meglio tutto, troppo passivi, troppo fermi, senza mai attaccare la profondità. Nel secondo tempo abbiamo portato queste correzioni ed è arrivato il risultato. Il gol di Leao è arrivato sulla prima palla giocata tra le linee di Fofana”.Luciano Pirroni

Cagliari (3-5-2): Caprile; Rodriguez, Luperto, Zappa; Obert (16’ s.t Idrissi), Adopo, Prati (16’ s.t Borrelli), Mazzitelli (38’ s.t Cavuoti), Palestra; Esposito (21’ s.t Gaetano), Kilicsoy (38’ s.t Pavoletti). Allenatore: Fabio Pisacane

Milan (3-5-1-1): Maignan; Bartesaghi, de Winter, Tomori; Estupinan (34’ s.t Gabbia), Rabiot, Modric, Fofana (24’ s.t Ricci), Saelemaekers; Loftus-Cheek (34’ s.t Pulisic); Leao (24’ s.t Füllkrug). Allenatore: Massimiliano Allegri

Arbitro: Rosario Abisso di Palermo

Marcatori: 4’ s.t Leao