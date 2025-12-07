XXI festival Passaggi d’Autore

XXI festival Passaggi d’AutoreDopo “Lirica Ucraina” di Francesca Mannocchi, in programma la sera prima, un altro documentario a firma femminile, quella di Marta Massa, regista e direttrice della fotografia sarda, inaugura domani (domenica 7) aSant’Antioco la penultima giornata di Passaggi d’Autore, il festival dei cortometraggi dei Paesi mediterranei, in corso fino a lunedì nella cittadina del Sud Sardegna: si intitola “The Trials” (Italia/Ungheria/Belgio/Portogallo, 2025, 25′) il suo film breve in visione alle 16.30 nell’Aula Consiliare del Comune in piazzetta Efisio Piria. Presentato in prima mondiale al sessantaseiesimo Festival dei Popoli (sezione Habitat), lo scorso 6 novembre a Firenze, racconta la vicenda di Maja T., attivista non-binary tedesca detenuta in isolamento a Budapest e sotto processo con l’accusa di aggressioni a militanti di estrema destra, a rischio di una condanna fino a ventiquattro anni. Un caso simile a quello di Ilaria Salis, che ha sollevato forti preoccupazioni sulle condizioni carcerarie e sulle garanzie processuali in Ungheria. Presente alla proiezione del suo “The Trials”, Marta Massa è un’alunna di DocNomads e vive tra Ungheria e Sardegna. Nel 2021 è stata selezionata per il programma New Voices, istituito dallo Scottish Documentary Institute e dedicato ai talenti emergenti nel campo del documentario.
La programmazione pomeridiana prosegue con la quarta e ultima serie di cortometraggi della sezione cardine del festival, quella all’insegna di Intrecci mediterranei; sei gli short sullo schermo a partire dalle 18: “I’m glad you’re dead now”, di Tawfeek Barhom (Palestina/Grecia/Francia, 2025, 13′), “Noi”, di Neritan Zinxhiria (Grecia, 2025, 15′), “Furia”, di Fran Moreno Blanco e Santi Pujol Amat (Spagna, 2025, 19′), “My brother, my brother”, di Abdelrahman e Saad Dnewar (Egitto/Germania/Francia, 2025, 15′), “Coyotes”, di Said Zagha (Palestina/Francia/Giordania/UK, 2025, 20′), e “Un cane miagola, un gatto abbaia” (Italia, 2025, 18′), di Alessandro Prato, che interverrà alla proiezione, mentre sono previsti in collegamento video il regista albanese Neritan Zinxhiria e gli spagnoli Moreno Blanco e Santi Pujol Amat.
Dopo il focus dedicato al Sarajevo Film Festival nella serata inaugurale, quella di domani (domenica 7) è tutta nel segno di un altro evento internazionale che rinnova anche quest’anno la sua partecipazione a Passaggi d’Autore: il Festival du court métrage de Clermont-Ferrand, la più grande rassegna internazionale dedicata ai cortometraggi e secondo festival del cinema in Francia, dopo Cannes. Sono sei i film brevi selezionati dall’ultima edizione da Roger Gonin, co-fondatore del festival transalpino, che presenterà le proiezioni in programma dalle 21.30: “A bear remembers”, di Zhang & Knight (Regno Unito, 2024, 20′), “Beurk!”, di Loïc Espuche (Francia, 2024, 14′), “Généalogie de la violence”, di Mohamed Bourouissa (Francia, 2024, 16′), “Mort d’un acteur”, di Ambroise Rateau (Francia, 2024, 22′), “Ni Dieu ni pére”, di Paul Kermarec (Francia, 2024, 12′), e “Unspoken”, di Damian Walshe-Howling (Australia, 2024, 21′).
- Lunedì il festival ai titoli di coda
Giocano in casa Pierpaolo Fai e Davide Eustacchi, i due filmmakers di Sant’Antioco che firmano “Il mio ultimo esorcismo”, il cortometraggio che apre la giornata conclusiva del festival, lunedì mattina (8 dicembre) alle 11.30: una parodia dei classici film sulle possessioni demoniache, che smonta gli stereotipi del genere – l’esorcista, il demonio, i rituali oscuri – e li reinterpreta in chiave locale trapiantando nel Sulcis il linguaggio dell’horror e rovesciandolo con una comicità nutrita dalla vita di tutti i giorni, dai suoi personaggi e dai suoi ritmi.
L’ultimo pomeriggio di Passaggi d’Autore edizione numero ventuno si apre alle 16.30 con uno dei momenti più significativi del festival: la premiazione del miglior cortometraggio della sua sezione principale, Intrecci mediterranei, da parte della Giuria Giovani composta dagli studenti e studentesse universitari che nei giorni precedenti hanno seguito il laboratorio Critica il Corto curato da Francesco Crispino.
Poi, alle 18, il film che chiude la ricca sei giorni di visioni a Sant’Antioco: “Nino” (Francia, 2025, 96′), opera prima della regista francese Pauline Loquès (che interverrà in collegamento video), con Théodore Pellerin nel ruolo del protagonista, un giovane al quale è stato diagnosticato un cancro alla gola alla vigilia del suo ventinovesimo compleanno. Il film è stato presentato quest’anno nella sezione Settimana della critica del Festival di Cannes 2025, dove Pellerin ha vinto il Louis Roederer Foundation Rising Star Award, il premio annuale assegnato a un attore o a un’attrice emergente.
Tutti gli appuntamenti, in programma nel consueto spazio dell'Aula Consiliare del Comune in piazzetta Efisio Piria, sono ad ingresso libero e gratuito.
La ventunesima edizione di Passaggi d’Autore – Intrecci mediterranei è organizzata con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, del Presidente del Consiglio Regionale della Sardegna, del Comune di Sant’Antioco, della Fondazione di Sardegna, e con il patrocinio del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna e del Touring Club Italiano;media partner Unica Radio e OrangeFactory; partner Sarajevo Film Festival, Festival du court métrage de Clermont-Ferrand, Festival Cinema e Ambiente Avezzano, Associazione Interculturale NUR, Associazione Cammino di Santu Jacu, CoopMed, F.I.C.C. – Federazione Italiana Circoli del Cinema, Fondazione Sardegna Film Commission, con la collaborazione di Calabrò, Assistech, Boost, TuttoSantAntioco.