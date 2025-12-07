XXI festival Passaggi d’Autore

Dopo “Lirica Ucraina” di Francesca Mannocchi, in programma la sera prima, u

n altro documentario a firma femminile, quella di

Marta Massa

,

regista e direttrice della fotografia

sarda, inaugura

domani

(domenica 7) a

la penultima giornata

di

, il festival dei cortometraggi dei Paesi mediterranei, in corso

fino a lunedì

nella cittadina del Sud Sardegna: si intitola

“The Trials”

(Italia/Ungheria/Belgio/Portogallo, 2025, 25′) il suo film breve in visione

alle 16.30

nell’

Aula Consiliare del Comune

in piazzetta Efisio Piria. Presentato in prima mondiale al

(sezione Habitat), lo scorso 6 novembre a Firenze, racconta la vicenda di Maja T., attivista

non-binary

tedesca detenuta in isolamento a Budapest e sotto processo con l’accusa di aggressioni a militanti di estrema destra, a rischio di una condanna fino a ventiquattro anni.

Un caso simile a quello di Ilaria Salis, che ha sollevato forti preoccupazioni sulle condizioni carcerarie e sulle garanzie processuali in Ungheria. Presente alla proiezione del suo

“The Trials”

, Marta Massa è un’alunna di DocNomads e vive tra Ungheria e Sardegna. Nel 2021 è stata selezionata per il programma New Voices, istituito dallo Scottish Documentary Institute e dedicato ai talenti emergenti nel campo del documentario.

La programmazione pomeridiana prosegue con la quarta e ultima serie di cortometraggi della sezione cardine del festival, quella all’insegna di Intrecci mediterranei; sei gli short sullo schermo a partire dalle 18: “I’m glad you’re dead now”, di Tawfeek Barhom (Palestina/Grecia/Francia, 2025, 13′), “Noi”, di Neritan Zinxhiria (Grecia, 2025, 15′), “Furia”, di Fran Moreno Blanco e Santi Pujol Amat (Spagna, 2025, 19′), “My brother, my brother”, di Abdelrahman e Saad Dnewar (Egitto/Germania/Francia, 2025, 15′), “Coyotes”, di Said Zagha (Palestina/Francia/Giordania/UK, 2025, 20′), e “Un cane miagola, un gatto abbaia” (Italia, 2025, 18′), di Alessandro Prato, che interverrà alla proiezione, mentre sono previsti in collegamento video il regista albanese Neritan Zinxhiria e gli spagnoli Moreno Blanco e Santi Pujol Amat.