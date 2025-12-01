“Welcome to AI”, il futuro prende forma al meeting europeo del Gruppo Di Martino

MISTERBIANCO (CATANIA) (ITALPRESS) – Si è svolto sabato 29 novembre, presso la nuova sede Comer Sud di Misterbianco (Catania), il meeting europeo del Gruppo Di Martino dal titolo “Welcome to AI”. Un evento che ha riunito oltre 1000 collaboratori provenienti da tutta Italia, Svezia, Spagna, Grecia e Maghreb, segnando un passaggio chiave nel percorso evolutivo del Gruppo verso l’integrazione dell’Intelligenza Artificiale nei processi aziendali.Il Meeting si è svolto nella nuova struttura di oltre 17.000 mq, che accoglierà i nuovi showroom Mercedes-Benz, Nissan e il comparto usato Luxury, insieme alla nuova officina multibrand da 2.500 mq con 26 ponti di lavoro. “Un polo tecnologico e commerciale che ridisegna il concetto di concessionaria del futuro, ponendo la nuova sede catanese al centro dell’evoluzione del settore automotive in Italia”, si legge in una nota.Sul palco il conduttore televisivo e Team Manager del Gruppo Cristiano Di Stefano assieme a Davide e Fabio Di Martino, Consiglieri Delegati dell’omonimo Gruppo, che hanno introdotto gli obiettivi strategici legati alla digital transformation: investimenti in AI, formazione del personale e integrazione dei nuovi strumenti intelligenti nei processi di vendita, assistenza e comunicazione.Ospite d’eccezione della serata è stato Jacopo Perfetti, esperto di Intelligenza Artificiale generativa e voce autorevole nel panorama europeo, che ha approfondito il tema dell’AI applicata al mondo aziendale e produttivo, illustrando scenari, potenzialità e impatti concreti nei flussi operativi.Grande attenzione anche al coinvolgimento diretto dei partecipanti: gli ospiti hanno potuto interagire con l’AI in tempo reale attraverso postazioni digitali e call to action dal palco, modificando contenuti foto e video tramite smartphone e terminali dedicati. Un’esperienza esperienziale, immersiva e formativa, in pieno stile Gruppo Di Martino che è stata allietata anche dalla presenza di un cane robot dotato di AI che ha intrattenuto i partecipanti con la sua personalità.Durante la serata è stato infine presentato “Ciccio”, un consulente vendita digitale del Gruppo, progettato internamente dal reparto IT per supportare clienti e consulenti nelle attività di vendita Comer Sud. Un passo simbolico e concreto verso la trasformazione delle risorse tecnologiche in elementi attivi della quotidianità aziendale.Il meeting si è concluso con l’intervento del Presidente Angelo Di Martino, che ha ringraziato tutti i presenti definendo l’evento “un punto di incontro tra persone, competenze e futuro” e sottolineando come l’AI rappresenti un’opportunità di crescita condivisa, non solo un cambiamento tecnologico.

