Vivere la Terra 2025: conclusa a Decimoputzu la seconda giornata dedicata alle tradizioni, alla musica e all’arte

Si è conclusa a Decimoputzu la tappa di sabato 13 e domenica 14 dicembre del Festival Vivere la Terra 2025, che dopo l’avvio a Siliqua ha confermato la propria capacità di coinvolgere le comunità locali attraverso un programma articolato, partecipato e fortemente legato alle identità territoriali. Il fine settimana di Decimoputzu è stato caratterizzato da due giornate dense di appuntamenti, con un’attenzione particolare al finocchio, eccellenza simbolo dell’economia agricola locale.

La tappa di Decimoputzu ha messo in evidenza il senso profondo del progetto Vivere la Terra: un festival diffuso che non si limita alla proposta di eventi, ma costruisce occasioni di confronto, formazione e condivisione, rafforzando il legame tra cultura, territorio e comunità.

Particolarmente significativa la giornata di sabato, che ha preso il via in Piazza San Giorgio con la presentazione del progetto dei murales dedicati alla storia calcistica di Decimoputzu. Un intervento di arte pubblica che trasforma la memoria sportiva del paese in racconto collettivo, valorizzando il calcio come linguaggio popolare capace di attraversare generazioni e diventare strumento di identità e appartenenza.

Nel corso dell’intero fine settimana, sabato e domenica, il Laboratorio di Fotografia per ragazzi ha interessato il paese di Decimoputzu con attività distribuite tra mattina, pomeriggio e sera, coinvolgendo i più giovani in un percorso di scoperta e narrazione del territorio attraverso l’immagine. Un’esperienza educativa che ha stimolato osservazione, creatività e consapevolezza, utilizzando i linguaggi visivi come strumento di racconto della comunità e dei suoi spazi.

Nel pomeriggio di sabato, il Laboratorio di Culurgiones ha coinvolto un folto gruppo di cittadini in un’esperienza pratica legata alla tradizione gastronomica sarda, mettendo al centro la trasmissione dei saperi, la manualità e il valore della cucina come patrimonio condiviso. La serata si è poi conclusa a suon di musica con il concerto di Claudia Aru, che ha animato Piazza San Giorgio trasformandola in uno spazio di incontro e partecipazione. A completare l’offerta serale, l’iniziativa “Bruschette e Prosecco” promossa dall’AVIS di Decimoputzu, momento conviviale capace di unire promozione culturale e socialità.

La giornata di domenica 14 dicembre ha riservato un’attenzione particolare anche alla valorizzazione del patrimonio agroalimentare, con la tavola rotonda dedicata al finocchio, prodotto simbolo dell’economia agricola locale. L’incontro ha aperto un confronto concreto su coltivazione, qualità, utilizzi e prospettive future, coinvolgendo produttori, esperti e comunità locale. La mattinata si è conclusa con la degustazione a cura dello chef Italo Loi, che ha proposto un menu interamente dedicato al finocchio, capace di coniugare tradizione e innovazione e di raccontare, attraverso il gusto, la versatilità di questa eccellenza territoriale.

Il Festival Vivere la Terra 2025 prosegue ora sabato 20 e domenica 21 dicembre con un nuovo appuntamento in programma a Villaspeciosa, nel Parco di San Platano.

La giornata di sabato 20 dicembre prenderà il via dalle 18:30 con “Calici di Natale”, una degustazione a cura del Comitato B.V. Assunta 25/26, affiancata da laboratori e momenti di intrattenimento per bambini con giochi a cura della A.T. Pro Loco Biddaspitziosa. Nel corso della serata spazio anche alla dimostrazione di “sa fregua”, tradizione gastronomica identitaria del territorio, sempre a cura della Pro Loco, oltre a bancarelle e mercatino di Natale che animeranno il parco creando un’atmosfera di festa e condivisione.

Tra le 20:30 e le 20:45 è previsto il concerto serale, che accompagnerà il pubblico in un momento musicale pensato per il periodo natalizio. Attivi per tutta la serata anche i punti ristoro, con salsiccia e patate a cura del Comitato B.V. Assunta e castagnata e arrosticini a cura dell’Associazione Fucilieri di Villaspeciosa.

Il programma proseguirà domenica 21 dicembre, sempre a Villaspeciosa, presso la Chiesa di San Platano, con la Santa Messa alle ore 17:00. A seguire, alle 18:00, il Concerto di Natale “La magia del dono” del Piccolo Coro di San Sperate, che chiuderà il fine settimana con un momento di musica e spiritualità dedicato alle famiglie e alla comunità.

Vivere la Terra è un evento promosso dall’Unione dei Comuni “I Nuraghi di Monte Idda e Fanaris”, con il sostegno della Fondazione di Sardegna e della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato alla Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport – e realizzata grazie all’organizzazione dell’Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo.