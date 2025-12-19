Vent’anni di UNESCO per il Canto a Tenore

TenoreVent’anni di UNESCO per il Canto a Tenore: l’impegno della Provincia di Nuoro per il patrimonio immateriale

Si è svolto questa sera, nei nuovi locali del Museo d’Arte della Provincia di Nuoro, l’evento celebrativo promosso dalla Provincia di Nuoro in occasione del ventennale del riconoscimento del Canto a tenore quale Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità UNESCO.

L’iniziativa ha rappresentato un intenso momento di incontro e riflessione dedicato a una delle espressioni più autentiche e identitarie della cultura sarda, simbolo di un patrimonio immateriale che continua a vivere nelle comunità, nella trasmissione tra generazioni e nella quotidianità dei territori.

A vent’anni dal primo riconoscimento, il Canto a tenore si conferma non come testimonianza del passato, ma come pratica viva e attuale, capace di raccontare l’identità profonda dei sardi e, al tempo stesso, di proiettarsi nel futuro, mantenendo intatti i propri valori culturali, musicali e sociali.

La Provincia di Nuoro rinnova il proprio impegno nella tutela e nella valorizzazione delle tradizioni culturali, riconoscendo nel patrimonio immateriale un elemento fondamentale di identità, coesione e crescita delle comunità locali.

Già nei primi anni Duemila, la Provincia di Nuoro aveva intuito la vulnerabilità del Canto a tenore di fronte ai profondi cambiamenti socio-economici: il declino della cultura pastorale, la trasformazione dei contesti sociali e l’aumento di un turismo non sempre consapevole rischiavano di alterare la diversità dei repertori e le modalità originarie di esecuzione.

Da questa consapevolezza ha preso avvio un percorso di tutela e valorizzazione che ha portato, nel 2005, alla proclamazione del Canto a tenore sardo come Capolavoro del Patrimonio Orale e Immateriale dell’Umanità e, nel 2008, al riconoscimento definitivo come Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità UNESCO. Un riconoscimento prestigioso che ha sancito l’unicità di questa forma musicale polifonica e la necessità di preservarla per le generazioni future.

Proprio nel 2025 ricorre il ventennale dal primo riconoscimento: un traguardo importante che invita a fare il punto sul lavoro svolto in collaborazione con associazioni, istituzioni culturali e mondo della ricerca, ma anche su quanto resta ancora da fare per una tutela efficace e rispettosa dell’integrità del patrimonio.

Nel suo intervento, il Presidente della Provincia di Nuoro, Giuseppe Ciccolini, ha sottolineato il valore storico e politico del percorso che ha condotto al riconoscimento UNESCO del Canto a tenore:

«Questo anniversario è prima di tutto un atto di gratitudine e riconoscenza. Il percorso che ha portato al riconoscimento UNESCO del Canto a tenore nasce anche dalla visione e dall’impegno politico e culturale dell’allora Presidente della Provincia Francesco Licheri, che seppe comprendere, prima di molti altri, il valore strategico della cultura e dell’identità per il futuro dei nostri territori».

Il Presidente Ciccolini ha quindi ribadito il ruolo centrale che la Provincia continua a svolgere, nonostante la perdita formale di alcune competenze:

«In una fase storica in cui la politica nuorese, sia comunale che provinciale, seppe mettere la cultura al centro dell’azione pubblica, la Provincia di Nuoro dimostrò una visione lungimirante. Già dalla metà degli anni Novanta e per i decenni successivi, sotto la guida di Presidenti come Giuseppe Pirisi, Francesco Licheri e Roberto Deriu, si è sviluppata una forte sensibilità che ha spinto le istituzioni a investire risorse importanti nella cultura.

Sono stati anni decisivi, – ha sottolineato – nei quali sono nati i principali musei, si sono rafforzate le istituzioni culturali e Nuoro è diventata un punto di riferimento riconosciuto. Oggi siamo eredi di quella stagione e abbiamo il dovere, anche in una fase come quella attuale, di rimettere la cultura al centro delle politiche pubbliche, come leva di identità, coesione e sviluppo per il territorio».

«Celebrare il Canto a tenore – ha concluso – significa assumersi un impegno: tutelarlo, valorizzarlo e trasmetterlo senza snaturarlo, rispettandone i valori intrinseci. È un patrimonio vivo che ci parla del passato, ma soprattutto ci chiede responsabilità verso il futuro».

La Provincia di Nuoro conferma così la propria attenzione verso le politiche culturali e il patrimonio immateriale, nella consapevolezza che la cultura non è un ornamento, ma una risorsa essenziale per lo sviluppo umano, sociale e identitario della Sardegna.